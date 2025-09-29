Satispay presenta FlexBen, la piattaforma per il welfare

Sono trascorsi due anni esatti da quando Satispay ha integrato i buoni pasto all’interno della sua app (e uno dai buoni acquisto) oggi l’unicorno italiano presenta FlexBen, la sua nuova piattaforma di welfare a 360 gradi. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare il mondo dei rimborsi e dei fondi pensione.
FlexBen per il welfare: la novità di Satispay
Di cosa si tratta? È spiegato nel comunicato che abbiamo appena ricevuto in redazione. FlexBen integra tre soluzioni di welfare aziendale in un unico punto, facilmente accessibile e gestibile dai lavoratori tramite l’app di Satispay, quella che milioni di persone già utilizzano quotidianamente per i pagamenti. Eccole.
- Buoni acquisto;
- Rimborsi per una più fluida gestione delle richieste di rimborso delle spese previste dalla politica di welfare del proprio datore di lavoro, come i costi per l’istruzione (formazione propria o scuole per i figli), assistenza per la cura propria o dei familiari, trasporti pubblici, mutui e affitti o bollette;
- Fondi pensione per consentire al lavoratore di richiedere la destinazione di tutto o parte del budget welfare al fondo pensione a cui è iscritto e alimentarlo quando desidera con facilità.
Queste le parole di Alberto Dalmasso, Co-founder & CEO di Satispay.
La rapida crescita che stiamo registrando nel mondo del welfare aziendale ha visto un’ulteriore forte accelerazione negli ultimi mesi, confermando che il limite al 5% sulle commissioni dei buoni pasto non ha un effetto deterrente sull’adozione da parte delle imprese, anzi riversa i suoi benefici sull’ampliamento della rete di accettazione. L’incremento esponenziale degli accordi siglati dimostra anche quanto le imprese siano affamate di efficienza e pronte ad abbracciare strumenti digitali semplici e flessibili.
Da settembre 2023, sono già 30.000 le aziende clienti (tra queste Acqua Sant’Anna, Amadori, Bending Spoons, Iren, TooGoodToGo) che hanno affidato a Satispay la gestione degli strumenti del welfare aziendale per i loro dipendenti. La stima fa riferimento ad accordi siglati per 300 milioni di euro di volumi annui e buoni utilizzati da oltre 250.000 lavoratori in oltre 200.000 punti vendita fisici e online. Prosegue Dalmasso.
È una responsabilità di noi tech company rispondere a questo bisogno con una nuova generazione di servizi costruiti intorno al lavoratore, per offrire una grande esperienza d’uso. In quest’ottica siamo soddisfatti di portare, con Satispay FlexBen, una nuova modalità di gestione dei Rimborsi e, ancora di più, di innalzare il livello di attenzione dei lavoratori sui Fondi Pensione.