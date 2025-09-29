Satispay presenta FlexBen, la piattaforma per il welfare

Sono trascorsi due anni esatti da quando Satispay ha integrato i buoni pasto all’interno della sua app (e uno dai buoni acquisto) oggi l’unicorno italiano presenta FlexBen, la sua nuova piattaforma di welfare a 360 gradi. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare il mondo dei rimborsi e dei fondi pensione.

FlexBen per il welfare: la novità di Satispay

Di cosa si tratta? È spiegato nel comunicato che abbiamo appena ricevuto in redazione. FlexBen integra tre soluzioni di welfare aziendale in un unico punto, facilmente accessibile e gestibile dai lavoratori tramite l’app di Satispay, quella che milioni di persone già utilizzano quotidianamente per i pagamenti. Eccole.

Buoni acquisto ;

; Rimborsi per una più fluida gestione delle richieste di rimborso delle spese previste dalla politica di welfare del proprio datore di lavoro, come i costi per l’istruzione (formazione propria o scuole per i figli), assistenza per la cura propria o dei familiari, trasporti pubblici, mutui e affitti o bollette;

per una più fluida gestione delle richieste di rimborso delle spese previste dalla politica di welfare del proprio datore di lavoro, come i costi per l’istruzione (formazione propria o scuole per i figli), assistenza per la cura propria o dei familiari, trasporti pubblici, mutui e affitti o bollette; Fondi pensione per consentire al lavoratore di richiedere la destinazione di tutto o parte del budget welfare al fondo pensione a cui è iscritto e alimentarlo quando desidera con facilità.

Queste le parole di Alberto Dalmasso, Co-founder & CEO di Satispay.

La rapida crescita che stiamo registrando nel mondo del welfare aziendale ha visto un’ulteriore forte accelerazione negli ultimi mesi, confermando che il limite al 5% sulle commissioni dei buoni pasto non ha un effetto deterrente sull’adozione da parte delle imprese, anzi riversa i suoi benefici sull’ampliamento della rete di accettazione. L’incremento esponenziale degli accordi siglati dimostra anche quanto le imprese siano affamate di efficienza e pronte ad abbracciare strumenti digitali semplici e flessibili.

Da settembre 2023, sono già 30.000 le aziende clienti (tra queste Acqua Sant’Anna, Amadori, Bending Spoons, Iren, TooGoodToGo) che hanno affidato a Satispay la gestione degli strumenti del welfare aziendale per i loro dipendenti. La stima fa riferimento ad accordi siglati per 300 milioni di euro di volumi annui e buoni utilizzati da oltre 250.000 lavoratori in oltre 200.000 punti vendita fisici e online. Prosegue Dalmasso.