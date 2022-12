Cerchi un metodo di pagamento smart e gratuito? Ecco Satispay

Il mondo è in continua evoluzione. L’arrivo delle criptovalute, la recente pandemia che ha triplicato la mole di acquisti online, le numerose carte di pagamento sempre più diffuse. Insomma, tutto sta diventando digitale intorno a noi. È arrivato il momento che anche tu scelga un metodo di pagamento smart. Satispay è la risposta che cercavi.

Aprendo un conto totalmente digitale accederai a una serie di vantaggi interessanti. Il primo riguarda proprio i costi che spesso in questi casi potrebbero risultare improponibili o evitabili. Al contrario questa soluzione è completamente gratuita. Cosa hai incluso nel servizio? Ecco un elenco dettagliato:

pagamenti in negozio;

invio e accredito di denaro ai/dai propri contatti;

acquisto di servizi:

ricariche telefoniche;

aggiungere o spostare denaro dal salvadanaio digitale;

donazioni verso associazioni no profit;

pagamenti automatici;

database per carte fedeltà;

iscrizione e recesso al servizio;

deposito sul conto corrente;

ricarica della disponibilità in base al budget.

Insomma, con Satispay sei in una botte di ferro. Puoi fare tutto con estrema facilità e velocità, come quando invii un messaggio. Per aprire un conto gratuito ti servono solo il tuo numero di telefono e il codice iban della tua banca. Scarica subito l’app per smartphone disponibile su Google Play Store o su Apple App Store.

Satispay è comodo, veloce ed economico

Immagina di uscire a cena con gli amici e dover poi dividere il conto. Ti sta già salendo l’ansia vero? Con Satispay in un attimo ognuno pagherà la sua parte all’esercente senza dover fare conteggi assurdi o litigare e senza carte di pagamento. E se un tuo amico ti avesse prestato dei soldi? Potrai restituirglieli comodamente con un semplice tap anche dalla distanza.

Inoltre, grazie alle sue funzionalità pratiche hai anche la possibilità di pagare bollettini, bollo auto, assicurazione e la Pubblica Amministrazione. E se questo non dovesse bastarti, pagando nei negozi fisici e online abilitati hai un ritorno di denaro cashback in base alla somma spesa. In pratica hai sempre uno sconto a disposizione sui tuoi acquisti.

Puoi decidere di accreditare questi importi immediatamente sul tuo conto disponibilità o nel tuo salvadanaio. Infatti, altra utilissima funzionalità, con Satispay puoi decidere di mettere da parte regolarmente del denaro per raggiungere i tuoi obiettivi. Imparerai a risparmiare e così a comprare ciò che desideri in tempi brevissimi.

Scarica subito l’app per smartphone disponibile su Google Play Store o su Apple App Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.