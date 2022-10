Satispay: pagamenti veloci e senza commissioni per clienti e commercianti

Satispay è un sistema di pagamento indipendente dalle carte che ti permette di inviare e ricevere pagamenti in modo Smart da tutti gli utenti Satispay.

Si tratta infatti di un network senza intermediari che abbatte le commissioni per l’esercente (tutte le transazioni inferiori o pari a 10 euro sono gratuite) e permette ai cliente di pagare con estrema comodità direttamente dall’app su Smartphone.

Se sei il proprietario di un negozio fisico, hai un’attività in movimento o lavori come freelance, con Satispay puoi offrire ai tuoi clienti un’esperienza di acquisto semplice e veloce. Inoltre, Satispay Business permette di creare campagne di Cashback personalizzate per offrire promozioni ad hoc per i tuoi clienti.

Satispay può anche essere integrato come metodo di pagamento per il tuo tuo negozio online in pochi passaggi, attraverso i principali plugin e psp disponibili.

I costi per gli esercenti:

Generali

Iscrizione / recesso al servizio: gratuito

Deposito dei tuoi incassi su C/C: gratuito

Punto vendita e Attività in movimento – Taxi/Ncc, venditori ambulanti, liberi professionisti e tutte le attività senza sede fissa.

Transazioni inferiori o pari a 10€: gratuito

Transazioni superiori a 10€: commissioni di 0,20€

E-commerce web, E-commerce app, Piattaforma Social Media

Transazioni inferiori o pari a 10€: commissioni del 1%

Transazioni superiori a 10€: commissioni del 1% + 0,20€

Distributori automatici / Smart Touch e Tradizionali

Commissione singola transazione: commissioni del 1%

Crea subito il tuo profilo Business e unisciti a una rete di centinaia di migliaia di esercenti che già accettano pagamenti con Satispay.

Satispay

Fondata a Cuneo nel 2013, Satispay oggi vanta più di 3 milioni di utenti e 200 mila esercenti, tra cui piccoli negozi ma anche grandi brand come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà, Autogrill, Trenitalia e molti altri ancora.

Satispay ha recentemente superato 1 miliardo di euro di valutazione di mercato con i 320 milioni di euro raccolti in un nuovo round di investimento che ha visto l’ingresso della società di venture capital newyorkese Addition.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.