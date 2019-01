I bollettini si pagano con Satispay

Gli utenti di Satispay hanno già intravisto il pulsante relativo al pagamento dei bollettini, ma solo da oggi l’opzione è ufficialmente attiva. Una nuova funzionalità che l’applicazione introduce mentre taglia il traguardo del mezzo milione di iscritti e che va ad affiancarsi ad altre caratteristiche disponibili da tempo come pagoPA o quella per il versamento del bollo di auto e moto.

Satispay: come pagare un bollettino

All’importo da corrispondere viene aggiunto 1,00 euro di commissione. Abbiamo messo alla prova la feature e possiamo affermare che portare a termine l’operazione richiede pochi istanti. La prima cosa da fare è aprire l’app di Satispay installata sul proprio smartphone, effettuare l’autenticazione (mediante PIN o lettura dell’impronta digitale), accedere alla sezione Servizi e poi fare tap sulla voce Bollettini.

Viene così attivata la fotocamera del dispositivo in modo da poter inquadrare il bollettino nella sua interezza: è l’applicazione a individuare i dati utili per portare a termine il pagamento come la tipologia del documento, il codice, l’importo e così via, evidenziandoli in tempo reale sul display.

Lo step successivo chiede all’utente di controllare la correttezza delle informazioni rilevate, prima di procedere al pagamento vero e proprio.

In seguito alla conferma, l’importo del bollettino (incrementato dalla commissione di 1,00 euro già citata) viene immediatamente scalato dalla disponibilità dell’account che, ricordiamo, non effettua prelievi da carte di credito o debito, ma si appoggia a un conto corrente bancario. Queste le parole di Alberto Dalmasso, CEO di Satispay.