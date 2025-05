Satispay per gli investimenti: arriva il Salvadanaio Remunerato

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’Italia da Paese di risparmiatori a Paese di investitori . Con questa ambizione, Satispay entra nel mondo degli investimenti annunciando l’arrivo di un nuovo servizio definito semplice, trasparente e conveniente : il Salvadanaio Remunerato. Sarà totalmente integrato nell’app, a cui si affidano già 5,5 milioni di utenti per i pagamenti quotidiani, numero in costante aumento grazie anche alle novità introdotte di recente, a partire dal programma Punti.

Il Salvadanaio Remunerato per investire con Satispay

Nessun importo minimo, denaro riscattabile in qualsiasi momento (il giorno lavorativo successivo) e gestione fiscale semplificata. Sono queste le premesse con le quali si presenta la funzionalità, pensata per permettere a chiunque di far fruttare la liquidità ferma sui conti correnti . Il prodotto è basato su un fondo comune monetario, con un rendimento al 2,24% annualizzato (stimato al 5 maggio 2025), al netto dei costi e al lordo della fiscalità. Questo il commento di Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay.

Oggi apriamo un altro importante capitolo della visione che ci guida fin dall’inizio. Siamo partiti semplificando i pagamenti e vogliamo fare lo stesso con il mondo degli investimenti. Quando abbiamo introdotto la funzionalità Risparmi nel 2018 abbiamo riscontrato da subito un grande entusiasmo da parte dei nostri utenti e ora, con più di 1 milione di persone che nel tempo hanno accantonato risparmi per oltre 250.000.000 euro nei salvadanai, siamo pronti a fare il prossimo passo insieme a loro.

La tassazione gestita attraverso un partner (nel comunicato stampa giunto in redazione non è specificato quale). Satispay offre questo nuovo servizio intercettando ciò che è definito come un’esigenza concreta: oltre 1.360 miliardi di euro degli italiani sono infatti parcheggiati sui conti correnti e nei depositi bancari, spesso senza alcuna forma di rendimento (fonte: FABI).

Il problema è da ricercare sia in uno scenario di mercato percepito come complesso sia nella scarsa conoscenza finanziaria, fattori ai quali si aggiunge il legittimo timore di perdere i propri soldi. Sono barriere che l’unicorno italiano ha intenzione di rimuovere. Prosegue Dalmasso.

Con il nostro primo prodotto, vogliamo dare ai nostri utenti attuali, e agli altri italiani che lo diventeranno, uno strumento concreto per valorizzare la loro liquidità e i loro risparmi in modo semplice, trasparente e flessibile. È solo la prima fase di un percorso più ampio, con cui vogliamo contribuire a democratizzare l’accesso a strumenti che danno maggior valore al denaro delle persone per cambiare una cultura storicamente orientata al risparmio e troppo poco all’investimento.

Il Salvadanaio Remunerato è solo il primo dei prodotti finanziari che Satispay ha intenzione di lanciare. Ne arriveranno altri, già in fase di sviluppo e rilasciati entro la fine dell’estate.