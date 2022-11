Satispay è la soluzione ideale per i tuoi pagamenti

Satispay è la soluzione di ultima generazione per i pagamenti digitali di tutti i giorni. Lascia a casa carte di debito o di credito e affidati a chi sa come rendere un acquisto veloce e sicuro. Unisciti agli oltre 3 milioni di utenti che hanno già scelto questa opportunità.

Entrerai anche tu in un programma di cashback dove ogni tua spesa si trasforma in un ritorno economico di denaro. Potrai decidere di accumulare questi soldi extra direttamente sul tuo conto Satispay o di indirizzarli in un piano di risparmio compreso nell’app.

Per entrare in questo mondo ti servono solo il tuo numero di telefono e il tuo iban. Scarica subito l’app per Android o per iOS se hai un iPhone. In un attimo potrai pagare in maniera del tutto digitale ogni acquisto fisico, online, bollettini, bollo auto, F24 e tanto con un semplice tap.

Satispay: paga in modo semplice, veloce e sicuro

Il vantaggio di usare Satispay è che puoi pagare in modo semplice, veloce e sicuro. Semplice perché ti serve solo il tuo smartphone. Veloce perché in un attimo il tuo pagamento andrà a buon fine senza le classiche attese di un POS. Sicuro perché non dovrai utilizzare carte di pagamento che oggi vengono facilmente clonate.

Si può anche aggiungere che questo sistema è indipendente perché non è legato a carte o banche specifiche. Collegando il tuo iban potrai decidere la somma di denaro da accreditare sul tuo nuovo conto accessibile dall’app del tuo smartphone. Deciderai anche se attivare un piano di risparmio per raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi.

Inoltre, acquistando presso i negozi convenzionati, ricevi anche un ritorno di denaro in percentuale ad ogni acquisto. Si tratta di un programma cashback collegato a strutture, e-commerce, servizi e negozi fisici compatibili che hanno aderito a questa iniziativa. Allora cosa stai aspettando? Entra nel mondo di Satispay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.