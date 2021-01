Eastronic, saturimetro al miglior prezzo di sempre

Nella storia degli acquisti tecnologici, il 2020 rimarrà in evidenza come la più grossa delle anomalie mai viste in virtù della forte pressione che gli aspetti sanitari hanno riversato su ogni comparto. Nessuno avrebbe quindi mai immaginato che uno dei dispositivi tecnologici più utili e cercati di questi mesi fosse il saturimetro, strumento fondamentale per il monitoraggio della salute in caso di problemi (e di contagio). Oggi, quando nell’aria ci sono concreti timori per la terza ondata e gravosi ritardi sui vaccini, il problema torna a riproporsi a braccetto con un’offerta che tende la mano a quanti ancora non si sono organizzati su questo fronte.

Saturimetro, offerta a tempo

A distanza di mesi dall’esplosione del problema, i prezzi dei saturimestri stanno scendendo in virtù della progressiva organizzazione delle catene di produzione e distribuzione, fino all’offerta disponibile in queste ore che porta il modello Eastronic addirittura sotto i 10 euro: 9,99 euro, con lo sconto del 38% rispetto al prezzo tradizionale di 15,99 euro.

Un investimento piccolo e importante: avere un saturimetro a disposizione significa poter monitorare il proprio stato di salute in caso di insorgenza di qualsivoglia sintomo, così da poter avere sempre la tranquillità di non essere al centro di una escalation da Covid-19. In questo caso il dispositivo (con certificato CE) può offrire una lettura istantanea della saturazione attraverso il polpastrello dopo appena 7 secondi di misurazione.

9,99 euro è il miglior prezzo di sempre per un modello che ha tutto quel che serve per il monitoraggio di base – con il quale è possibile coadiuvare il monitoraggio remoto del personale sanitario.