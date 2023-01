Saving Socks: la soluzione di risparmio con IBAN di Woolsocks

Una nuova cucina, un weekend fuori porta, attrezzature per il tuo hobby o semplicemente un fondo di emergenza a cui attingere quando i tempi si fanno più duri. Qualunque sia il tuo obiettivo, un buon metodo per arrivarci è sicuramente quello di mettere da parte più soldi possibile.

In alternativa al classico maialino di ceramica, ti consigliamo un metodo molto più innovativo e tech per dare vita ai tuoi progetti accumulando poco per volta: parliamo di Saving Socks, una soluzione di risparmio sviluppata da Woolsocks – app di gestione finanziaria che semplifica la gestione delle finanze.

Come funzionano i “Saving Socks”

Ogni Saving Sock ha un proprio nome e obiettivo a cui è legato. Ogni “Sock” è dotato di un proprio IBAN, così il trasferimento di denaro sarà più semplice e veloce, ma può essere “ricaricato” anche attraverso il cashback ottenuto tramite l’applicazione di Woolsocks.

Il cashback è una componente fondamentale in Woolsocks, che raccoglie all’interno della sua piattaforma oltre 35 mila negozi partner con decine di incentivi cashback disponibili. Il funzionamento è semplice: basta scaricare l’applicazione, collegare i propri conti bancari e scegliere dove ricevere i diversi premi, caratterizzati dall’assenza di commissioni o spese nascoste.

La percentuale massima che puoi ottenere attraverso l’utilizzo di Woolsocks è del 35% della spesa totale. In più, acquistando presso specifici marchi popolari, è possibile ricevere una ricompensa aggiuntiva fino al 4%. I premi cashback raccolti possono essere trasferiti sul proprio conto bancario collegato oppure rimpinguare il Saving Sock. Per ora il “calzino” di risparmio disponibile è uno solo: tuttavia molto presto – fa sapere l’azienda – saranno disponibili dei Saving Sock multipli.

Iscriviti a Woolsocks gratuitamente per iniziare subito a risparmiare e raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi: l’applicazione è disponibile a questo link ed è supportata sia dispositivi Android che iOS.

