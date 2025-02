Sblocca contenuti e proteggi la tua privacy con PrivateVPN: fino all'85% di sconto

Internet dovrebbe essere un luogo libero e sicuro, ma restrizioni geografiche, censura e minacce informatiche spesso limitano l’accesso e la privacy degli utenti. PrivateVPN è la soluzione ideale per chi desidera navigare in modo anonimo, proteggere i propri dati e accedere senza limiti ai contenuti online. Grazie all’offerta attuale, è possibile ottenere PrivateVPN a partire da 2,08€ al mese con uno sconto dell’85% sull’ abbonamento di 36 mesi e con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Piani di abbonamento e offerte disponibili

PrivateVPN mette a disposizione diverse opzioni di abbonamento per soddisfare ogni esigenza:

• Piano 36 mesi: 2,08€ al mese ( 75€ ogni 12 mesi dopo i primi 36 mesi) con uno sconto dell’85%

• Piano 3 mesi: 6,20€ al mese ( 18,59€ ogni 3 mesi) con uno sconto del 50%

• Piano mensile: 10,39€ al mese (ogni mese) con uno sconto del 16%

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I vantaggi offerti da PrivateVPN

PrivateVPN offre una serie di vantaggi che lo rendono uno dei servizi VPN più affidabili sul mercato. Con questa VPN è possibile aggirare le restrizioni geografiche e accedere liberamente a servizi di streaming, social network e contenuti bloccati nel proprio paese. La crittografia avanzata AES-256 con chiave a 2048 bit garantisce la massima sicurezza, proteggendo la navigazione da governi, hacker e provider internet.

Le connessioni ottimizzate per lo streaming e il gaming assicurano velocità elevate senza buffering o rallentamenti. Il servizio è compatibile con Windows, Mac, Android, iOS, Linux e router e può essere configurato in meno di un minuto con un semplice clic.

Inoltre, PrivateVPN adotta una politica di zero log, garantendo che nessuna attività online venga monitorata o registrata. Il servizio clienti è sempre disponibile, con supporto diretto fornito dagli sviluppatori per una risoluzione rapida ed efficace di qualsiasi problema

Copertura globale e prestazioni elevate

PrivateVPN dispone di oltre 200 server distribuiti in 63 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Italia, Giappone e Australia. Grazie alle connessioni da 10 Gbps, gli utenti possono godere di una navigazione stabile e veloce, senza limitazioni di larghezza di banda.

Funzionalità avanzate per una protezione completa

PrivateVPN consente di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo account, rendendolo ideale per la protezione di tutta la famiglia o per l’uso su più dispositivi personali. Per conoscere l’offerta completa di PrivateVPN clicca qui.