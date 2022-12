Sbloccare Spotify al lavoro, a scuola o ovunque: ecco come

Gli amanti della musica non possono fare a meno di ascoltarla su Spotify ovunque si trovino, ma a volte non possono a causa di limitazioni. Quindi, come sbloccare Spotify a scuola o a lavoro?

Il servizio VPN di Atlas VPN è in grado di farlo. Ma perché è necessario? Sicuramente sarà capitato un po’ a tutti coloro che lavorano a scuola o altrove che, nonostante la connessione Internet non avesse problemi, non riuscivano ad accedere al servizio di streaming musicale.

La medesima cosa accade a chi viaggia in determinati Paesi e non riesce ad ascoltare determinati brani su Spotify.

Ciò accade perché, per motivi di licenza, la musica di alcuni artisti in questi Paesi non è disponibile. Inoltre, in altri Paesi, come Cina e Sudan, l’accesso a Spotify è completamente bloccato.

Come sbloccare Spotify con Atlas VPN

Coloro che cercano una VPN facile da usare, leggera, affidabile e perfetta per sbloccare Spotify, non devono guardare oltre Atlas VPN.

L’app è disponibile per i dispositivi Android e iOS e per i PC Windows e macOS ed è perfetta per accedere ai contenuti con restrizioni in qualsiasi parte del mondo.

Inoltre, senza limitazioni di velocità o di larghezza di banda, gli utenti potranno ascoltare su Spotify tutte le canzoni preferite senza alcun buffering.

Per usare Spotify a scuola, a lavoro o ovunque sia bloccato, basta entrare nel menu, selezionare una posizione del server e premere l’icona del pulsante di accensione.

Naturalmente, prima bisogna abbonarsi al servizio in questa pagina, approfittando dell’attuale sconto sul prezzo del 85%, con 6 mesi aggiuntivi gratuiti sottoscrivendo un piano biennale.

Con Atlas VPN si otterranno funzionalità come:

larghezza di banda illimitata, con server di fascia alta senza limiti di velocità e traffico.

prevenzione delle minacce Web, in quanto blocca i siti Web dannosi, le frodi e le truffe online per proteggere la privacy online.

protezione dal Wi-Fi pubblico, con cui trasforma qualsiasi hotspot pubblico in un Wi-Fi sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.