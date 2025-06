Scale AI ha esposto documenti privati su Google Docs

In seguito all’acquisizione da parte di Meta, Scale AI ha pubblicato un post sul blog ufficiale per garantire che i dati dei clienti sono al sicuro. Business Insider ha scoperto invece che alcune informazioni confidenziali di Meta, Google e xAI erano accessibili a tutti tramite link.

Errore di Scale AI, nessun hack

Scale AI ha chiarito che rimarrà un’azienda indipendente e Meta non avrà accesso ai dati confidenziali dei clienti (ma Google, OpenAI e xAI hanno già interrotto la collaborazione). I dati sono conservati in modo sicuro attraverso vari livelli di protezione. Business Insider ha trovato invece diversi documenti su Google Docs.

I partner di Scale AI usano il servizio di Google per condividere i file interni. L’azienda di San Francisco ha inavvertitamente esposto dati sensibili e confidenziali dei clienti, tra cui indirizzi email privati. Alcuni documenti potevano essere visualizzati e modificati da chiunque. Bastava solo conoscere il link.

Scale AI non ha subito nessun hack, ma avvierà un’indagine sull’accaduto. Un portavoce ha dichiarato:

Stiamo conducendo un’indagine approfondita e abbiamo disabilitato la possibilità per qualsiasi utente di condividere pubblicamente documenti dai sistemi gestiti da Scale AI. Rimaniamo impegnati a garantire solide misure di sicurezza tecniche per proteggere le informazioni riservate e lavoriamo costantemente per rafforzare le nostre pratiche.

Gli esperti di sicurezza informatica hanno evidenziato i rischi associati alla divulgazione delle informazioni. Le aziende interessate potrebbero diventare bersaglio di vari tipi di attacchi, tra cui phishing, impersonificazione e distribuzione di malware tramite i documenti pubblici.

Alcuni documenti erano relativi a progetti AI di Google, Meta e xAI. Uno di essi svelava che Google ha usato ChatGPT per migliorare Bard (successivamente diventato Gemini). Business Insider ha trovato anche documenti in cui sono elencati i dipendenti dei partner che imbrogliano e quelli con comportamenti sospetti. Alcuni ex partner potevano ancora accedere ai progetti perché Scale AI non ha revocato i permessi.