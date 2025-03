Scanner negativi e diapositive KODAK: affare nella Festa Amazon

C’è un’offerta di primavera su Amazon che ti aiuterà a dare nuova vita ai tuoi vecchi ricordi: KODAK SLIDE N SCAN è uno scanner per negativi e diapositive che converte le immagini analogiche in digitali, salvandole automaticamente su file così da poterle archiviare in modo rapido e sicuro. Fa parte dell’evento sull’e-commerce che andrà avanti fino al 31 marzo.

KODAK SLIDE N SCAN oggi è in forte sconto

Integra un ampio display LCD da 5 pollici e un sensore da 22 megapixel per assicurare una qualità elevata del risultato finale. I contenuti creati possono essere trasferiti a una scheda SD (fino a 32 GB) oppure al computer, sfruttando il cavo USB di collegamento. L’immagine qui sotto mostra tutti gli accessori in dotazione, utili per rendere il dispositivo compatibile con i vari formati dell’epoca. Scopri di più nella descrizione completa.

Non lascarti sfuggire l’opportunità di acquistare KODAK SLIDE N SCAN in forte sconto, grazie alla promozione di oggi: può essere tuo al prezzo di 147,99 euro, il più basso da quando è in vendita. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis assicurata entro un paio di giorni se lo ordini adesso.

La Festa delle Offerte di Primavera è un evento che propone ottimi affari: proseguirà fino a lunedì 31 marzo. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di esplorare la sezione dell’e-commerce dedicata all’appuntamento, dove troverai un’ampia selezione di prodotti. Dalle ultime novità in campo informatico alle soluzioni per il fai-da-te, passando per l’elettronica di consumo e per i videogiochi più in voga, senza dimenticare gli articoli per la casa. Nessun è richiesto alcun abbonamento per partecipare, è aperto a tutti.