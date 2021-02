Adatto ad essere trasportato insieme al laptop quando ci si muove per lavoro, lo scanner USB portatile proposto oggi su eBay al prezzo di soli 38,95 euro è un affare per i professionisti che operano in mobilità. Il costo mostrato nella scheda del prodotto è 48,95 euro, ma al momento di confermare l’ordine è possibile il coupon “PIT10EUROFF” (senza virgolette) per ottenere lo sconto.

Offerte eBay: scanner USB portatile in sconto

Il dispositivo non necessita di alimentazione esterna: una volta collegato al computer è pronto per la digitalizzazione dei documenti cartacei con l’acquisizione che avviene in modo rapido grazie al sensore da 5 megapixel e al sistema di illuminazione LED da attivare tramite un apposito pulsante se necessario. Il ripiano in gomma fa sì che quanto appoggiato non si muova durante l’operazione.

Pieno supporto garantito per il formato A4. Una volta terminato l’utilizzo può essere piegato e inserito in borsa o nella custodia insieme al portatile. Al prezzo di soli 38,95 euro sfruttando il coupon di eBay è una buona occasione. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 10.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma.