ScanSoft: la soluzione per sbarazzarsi della carta

ScanSoft è un’azienda italiana che offre la possibilità di digitalizzare i documenti cartacei, liberandosi di archivi fisici spesso sempre troppo ingombranti. Una soluzione che può sicuramente interessare chi lavora con preventivi, fatture, bolli, comunicazioni di vario tipo, modulistica e similari.

La soluzione offerta consente di trasformare tutto in digitale, informatizzando ogni documento con il riconoscimento OCR e indicizzandolo in un archivio.

ScanSoft: la soluzione per liberarsi degli archivi cartacei

Con ScanSoft è possibile scansionare tutti i documenti cartacei e, grazie al riconoscimento OCR, è possibile informatizzarli per renderli modificabili o maggiormente identificabili in qualsiasi momento. Tutto viene indicizzato su un archivio cloud, in modo che sia interamente disponibili in qualsiasi dispositivo. Esattamente come per i servizi di archiviazione in rete, basterà effettuare l’accesso con il proprio account per visualizzare tutti i propri documenti.

L’indicizzazione in un archivio permette di ritrovare il documento desiderato istantaneamente, per scaricarlo o visualizzarlo direttamente online. La digitalizzazione consente inoltre di mantenere la validità giuridica, poiché sono supportate firme elettroniche e marche temporali.

ScanSoft non si fa ovviamente mancare standard di sicurezza adeguati, come la crittografia dei dati, garantendo il massimo della protezione su tutte le vostre informazioni più sensibili.

La procedura è interamente automatizzata. Basterà fornire i vostri documenti e il servizio svolgerà per voi la procedura di digitalizzazione. Sarà possibile controllare in ogni momento il progresso e decidere a quali documenti fornire una maggior priorità, in modo che siano da subito disponibili in digitale.

Per quanto riguarda invece le versioni cartacee, sarete voi a scegliere se continuare a tenerle attraverso modalità di stoccaggio concordate, in caso di necessità, oppure eliminarli definitivamente attraverso una triturazione certificata, svolta anche in sede in presenza del cliente.

ScanSoft offre una prova gratuita a titolo di valutazione prima dell’acquisto. Vi basterà contattare il modulo presente nella pagina dedicata per essere contattati e provare la digitalizzazione su alcuni dei vostri documenti.

