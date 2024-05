Scegli Banca Mediolanum: 150€ di Buoni Amazon o un prodotto tech in omaggio

C’è tempo fino a fine mese per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum sfruttando la promozione riservata dall’istituto milanese ai suoi nuovi clienti. Per chi sceglie SelfyConto, infatti, c’è la possibilità di ottenere un regalo di benvenuto, rappresentato da un Buono Amazon da 150 euro oppure da un prodotto tech a scelta tra una selezione (fino a un valore commerciale massimo di 319 euro; tutti i dettagli sono disponibili di seguito).

SelfyConto, inoltre, propone canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) oltre alla carta di debito gratuita, con prelievi gratis in tutta l’area euro, ai bonifici gratis ed alla possibilità di ottenere una carta di credito con plafond da 1.500 euro e canone di appena 1 euro al mese. Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente visitare il sito di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede la promo di Banca Mediolanum

Chi apre SelfyConto di Banca Mediolanum e imposta l’accredito di stipendio/pensione, andando a effettuare almeno 500 euro di spesa ogni mese per 3 mesi, avrà diritto a un regalo di benvenuto a scelta tra:

Samsung Galaxy A25 5G (valore commerciale di 319,99 euro)

Xbox Series S 512 GB (valore commerciale di 299,99 euro)

Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici (valore commerciale di 259 euro)

Apple AirPods 3 (valore commerciale di 209 euro)

Garmin Smartwatch Forerunner 55 (valore commerciale di 198,99 euro)

Buono Amazon da 150 euro

Il conto corrente di Banca Mediolanum si caratterizza per avere un canone zero per 12 mesi, invece di 3,75 euro al mese, con azzeramento a tempo indeterminato per i clienti Under 30. C’è anche una carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro. Anche i bonifici sono gratis. I clienti Mediolanum possono richiedere una carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro.

Per richiedere l’apertura del conto corrente basta seguire la procedura online qui di sotto.