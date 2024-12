Scegli Crédit Agricole: conto a canone zero e molti altri vantaggi per te

Non solo i gruppi finanziari e le piattaforme digitali più recenti sono in grado di offrire conti correnti a condizioni economiche favorevoli. Un esempio interessante è quello di Crédit Agricole, considerata la prima banca per le raccomandazioni dei clienti. Aprendo il conto online Crédit Agricole si ha il canone gratuito, una carta evoluta e tanti vantaggi cui fare riferimento. Scegli il conto Crédit Agricole per i tuoi risparmi.

Cosa offre il conto online Crédit Agricole

Il conto online Crédit Agricole ha un canone completamente gratuito per chi ha meno di 35 anni, per chi accredita sul conto lo stipendio o la pensione, per chi ha un patrimonio di almeno 5000€ o un dossier titoli attivo. Altrimenti è gratuito per i primi nove mesi e poi passa a un costo di 2€ al mese.

Incluso nel conto c’è anche la Carta Crédit Agricole Visa evoluta utilizzabile immediatamente all’apertura del conto tramite l’app dedicata. L’app mobile è lo strumento essenziale per la gestione dei propri risparmi perché consente di monitorare facilmente i movimenti, rinnovare o richiedere una nuova carta e poter controllare lo stato delle proprie finanze avendo una visione completa di tutti i conti, anche quelli depositati presso altre banche.

Sempre dall’app mobile è possibile richiedere una consulenza per investimenti, chiarimenti o problemi di varia natura e, sempre dallo smartphone, firmare i contratti a distanza, inviare i documenti al consulente ed effettuare tutti i pagamenti in totale sicurezza (tramite PIN o riconoscimento biometrico).

È inoltre possibile gestire la carta di debito Crédit Agricole Visa impostando limiti di utilizzo (sia giornalieri che mensili), effettuare prelievi, pagamenti (anche in modalità contactless) e acquisti online in maniera semplice, comoda e conveniente.

Aprendo il conto Crédit Agricole si possono ricevere fino a 500€ di buoni regalo Amazon invitando un amico, accreditando lo stipendio, effettuando una spesa con la carta di debito e molto altro ancora.