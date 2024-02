Scegli Hostinger, la soluzione per il tuo sito web all-in-one

Realizza il tuo sito web con Hostinger. Grazie a questa soluzione all-in-one hai tutto quello che ti serve per realizzarlo velocemente e senza fatica grazie alla sua Website Builder. Abbonati al 79% di sconto! Si tratta di un’occasione incredibile che non puoi farti sfuggire. A partire da soli 2,49 euro al mese hai dominio gratuito, migrazione gratuita del sito, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tantissimo altro ancora. Ma la promozione non è finita qui.

Infatti, attivandolo oggi stesso ottieni 2 mesi gratis in regalo. Niente male vero? Il vantaggio di affidarsi a Hostinger è che questa soluzione è completa e ha data center in tutto il mondo. I suoi piani di web hosting, hosting WordPress e cloud hosting sono eccezionali perché offrono server localizzati in Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Brasile, Lituania e Paesi Bassi.

Non serve che tu sia un professionista. Se ti preoccupa realizzare il tuo sito web in modo tale da posizionarlo tra i primi sui motori di ricerca, con Hostinger hai tutto l’occorrente. Sarà come avere un kit a tua completa disposizione, facile da utilizzare per mettere mano laddove è necessario. Grazie ai suoi servizi poi:

gestire fino a 100 siti web ;

; registrare gratuitamente il tuo dominio ;

; impostare un indirizzo email aziendale professionale;

aziendale professionale; ottimizzare il tuo flusso di lavoro con l’hosting WordPress gestito;

gestito; Realizzare rapidamente siti web con il sistema Website Builder.

Hostinger è la soluzione perfetta per il tuo sito web

Non servono competenze e nemmeno esperienza per realizzare il tuo sito web da zero con Hostinger. Grazie a questa soluzione hai tutti gli strumenti necessari, comprese molte istruzioni e indicazioni, per essere guidato passo passo nella realizzazione. Anche la manutenzione, una volta creato il tuo progetto, sarà facile e veloce, così potrai concentrare le tue energie su ciò che davvero conta. Scegli tra 3 piani di abbonamento:

Hostinger Premium a soli 2,49 euro al mese per 48 mesi, invece di 11,99 euro, con 2 mesi gratis: è perfetto per i siti web personali;

a soli 2,49 euro al mese per 48 mesi, invece di 11,99 euro, con 2 mesi gratis: è perfetto per i siti web personali; Hostinger Business a soli 3,69 euro al mese per 48 mesi, invece di 14,99 euro, con 2 mesi gratis: è perfetto per avere maggiore potenza e funzioni avanzate;

a soli 3,69 euro al mese per 48 mesi, invece di 14,99 euro, con 2 mesi gratis: è perfetto per avere maggiore potenza e funzioni avanzate; Hostinger Cloud Startup a soli 9,99 euro al mese per 48 mesi, invece di 19,99 euro, con 2 mesi gratis: è perfetto per prestazioni ottimizzare e risorse potenti.

