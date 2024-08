Scegli il conto a zero spese di Mediolanum: puoi ottenere un prodotto Apple

SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo conto online in grado di garantire un’operatività a zero spese. Il conto in questione ha canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) oltre a prelievi e bonifici gratis. Una volta aperto il conto, inoltre, è possibile sfruttare la promo “prova un amico”, invitando amici a passare a Banca Mediolanum.

In base al numero di amici che apriranno SelfyConto, l’utente riceverà un prodotto Apple in regalo come un Apple Watch SE 2 (con 2 amici che passeranno a Mediolanum), un iPad 10 (con 4 amici) o un iPhone 15 (con 6 amici). Per accedere alla promo e aprire il conto corrente è possibile visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il box qui di sotto.

SelfyConto: la scelta giusta per un nuovo conto

La scelta del nuovo conto corrente è ora più semplice grazie alla proposta di Banca Mediolanum che rappresenta l’occasione giusta per poter accedere a un’offerta bancaria completa e ricca di vantaggi. Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero per 12 mesi , invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

, invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 carta di debito a canone zero e con prelievi gratis

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito , con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

, con canone di e plafond di 1.500 euro possibilità di ottenere un prodotto Apple in regalo, con la promo “porta un amico” e invitando i propri amici a passare a Banca Mediolanum

Si tratta, quindi, di un conto ricco di vantaggi e in grado di offrire un’operatività completa, con anche l’accesso a tanti servizi aggiuntivi proposti dalla banca. Per accedere subito alla promo di Banca Mediolanum basta seguire il link qui di sotto.