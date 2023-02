Scegli il dominio più adatto al tuo blog con questi 6 consigli

Se hai intenzione di aprire un blog, è importante considerare ogni aspetto che andrà a costituirlo: che si tratti di uno spazio personale oppure gestito per conto di un’azienda, i fondamenti per la sua creazione sono sempre gli stessi. Il dominio svolge sicuramente un ruolo di importanza fondamentale. Scopri come scegliere quello giusto per il tuo blog e definire il tuo biglietto da visita digitale che, insieme alla qualità dei contenuti pubblicati, possa accrescere l’interesse degli utenti.

6 consigli per scegliere il dominio del tuo blog

La registrazione del dominio è un elemento fondamentale nella creazione di un progetto web, compresi i blog. Il team di Keliweb, una tra le principali piattaforme di hosting, ha perciò elaborato alcuni consigli utili per guidarti nella scelta di un nome di dominio appropriato, in modo tale da garantire una solida base su cui sviluppare visibilità e raggiungere un pubblico più vasto.

Scegli un nome breve. Uno lungo sarà molto più complicato per gli utenti ricordarlo e scriverlo successivamente nel browser Semplice da leggere e da ricordare. Cerca di evitare per quanto possibile parole particolari, strane o bizzarre Scegli l’estensione giusta. La migliore idea è prendere in considerazione le nuove estensioni gTLD, che permettono di personalizzare il dominio fornendo una chiara indicazione sul tipo di attività svolta Non esagerare con le parole chiave. Servono a definire il tuo ambito di appartenenza, ma evita di inserire nel dominio un insieme di 3-4 parole chiave una dopo l’altra Evita caratteri speciali. Il dominio risulterà più difficile sia da leggere che da ricordare Nome dominio “comunicativo”. Non deve soltanto piacere ai motori di ricerca, ma deve anche comunicare a colpo d’occhio .quello di cui ti occupi

Oltre alla registrazione di un nome di dominio, anche la scelta di un servizio di hosting è fondamentale per la costruzione di un progetto web, incluso un blog. Il dominio funge da biglietto da visita del sito web e l’hosting fornisce lo spazio digitale per ospitare i file del sito.

