Scegli il POS di Axerve: canone zero e commissioni all'1%

L’offerta di Axerve per esercenti e PMI che hanno bisogno di un POS a canone zero è la più conveniente sul mercato, in questo momento. Con Smart POS Easy, infatti, è possibile accedere a un POS a canone zero con le transazioni che prevederanno una commissione pari ad appena l’1%. Si tratta di un modo semplice per azzerare i costi fissi e ridurre al minimo possibile le commissioni. Per richiedere la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Axerve, accessibile tramite il box qui di sotto.

Smart POS Easy di Axerve: ecco la promo

Con l’offerta di Axerve è possibile accedere al POS di ultima generazione Smart POS PAX A920 Pro, con sistema operativo Android, GPS, connettività 4G (con SIM inclusa) e Wi-Fi oltre che con display touch a colori e possibilità di stampa dello scontrino. Il POS ha un costo di 100 euro + IVA una tantum.

Il servizio proposto da Axerve prevede, inoltre, canone zero, senza requisiti da rispettare. Tutte le transazioni, inoltre, avranno una commissione dell’1%. In questo momento, quindi, è possibile eliminare i costi fissi del POS e, nello stesso tempo, ridurre l’importo delle commissioni applicate per l’utilizzo del dispositivo.

Si tratta di una combinazione vincente che rende la promo di Axerve la scelta giusta per chi ha bisogno di un nuovo POS. Gli utenti che scelgono la proposta di Axerve possono accedere alla dashboard online myStore per monitorare l’utilizzo del POS e i pagamenti ricevuti.

Per richiedere subito l’offerta basta raggiungere il sito di Axerve, raggiungibile premendo sul box qui di sotto, e poi scegliere Smart POS Easy, andando a selezionare l’opzione Scopri l’offerta. La procedura di attivazione è semplice e veloce e viene completata direttamente online. Per tutti i dettagli basta seguire il link seguente.