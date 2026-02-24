 Scegli il tuo Amazon Kindle perfetto
Scopri tutti gli Amazon Kindle disponibili all'acquisto e scegli quello perfetto per sfruttare la tua passione per i libri leggendo ovunque.
Tecnologia Mobile
Scopri tutti gli Amazon Kindle disponibili all’acquisto. Valuta ogni caratteristica e scegli quello perfetto per sfruttare la tua passione per i libri leggendo ovunque tu sia nel modo più comodo di sempre, senza perdere la piacevole sensazione di leggere sulla carta.

Acquista il tuo Kindle

Tutti i Kindle acquistabili su Amazon

Nuovo Kindle Colorsoft

La luminosità frontale regolabile a luce calda ha un aspetto fantastico in tutte le condizioni di illuminazione. Porta la tua libreria sempre con te, con 16 GB di memoria.

Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB

269,99
Vedi l’offerta

Kindle Colorsoft Signature Edition

Con la luce frontale a regolazione automatica, puoi leggere comodamente in piena luce solare o al buio di sera. Usufruisci della ricarica wireless e della memoria da 32 GB.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) - Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria - 32 GB

299,99
Vedi l’offerta

Kindle Scribe

Un blocco note integrato per tenere appunti, libri e documenti tutti in un unico posto, mentre lo schermo testurizzato e il pennino premium donano la sensazione di scrivere sulla carta. È possibile espandere i margini dei libri per prendere più appunti durante la lettura.

Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

429,99
Vedi l’offerta

Kindle Paperwhite

Il Kindle più veloce di sempre.

Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Senza pubblicità - Nero

179,99
Vedi l’offerta

Kindle

Il Kindle più leggero e compatto.

Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile- 16 GB - Con pubblicità - Verde Matcha

109,99
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

24 feb 2026
