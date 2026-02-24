Scegli il tuo Amazon Kindle perfetto

Scopri tutti gli Amazon Kindle disponibili all’acquisto. Valuta ogni caratteristica e scegli quello perfetto per sfruttare la tua passione per i libri leggendo ovunque tu sia nel modo più comodo di sempre, senza perdere la piacevole sensazione di leggere sulla carta.
Tutti i Kindle acquistabili su Amazon
Nuovo Kindle Colorsoft
La luminosità frontale regolabile a luce calda ha un aspetto fantastico in tutte le condizioni di illuminazione. Porta la tua libreria sempre con te, con 16 GB di memoria.
Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB
Kindle Colorsoft Signature Edition
Con la luce frontale a regolazione automatica, puoi leggere comodamente in piena luce solare o al buio di sera. Usufruisci della ricarica wireless e della memoria da 32 GB.
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) – Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria – 32 GB
Kindle Scribe
Un blocco note integrato per tenere appunti, libri e documenti tutti in un unico posto, mentre lo schermo testurizzato e il pennino premium donano la sensazione di scrivere sulla carta. È possibile espandere i margini dei libri per prendere più appunti durante la lettura.
Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
Kindle Paperwhite
Il Kindle più veloce di sempre.
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) – Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane – 16 GB – Senza pubblicità – Nero
Kindle
Il Kindle più leggero e compatto.
Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile- 16 GB – Con pubblicità – Verde Matcha