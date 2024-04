Scegli Iliad: oggi Giga 180 con 5G sotto i 10€ al mese

Oggi con Iliad fai un vero affare. Assicurati tantissimi giga per navigare online, minuti e SMS illimitati, zero sorprese, niente costi nascosti e la tecnologia 5G inclusa gratuitamente. Attiva subito Giga 180 a soli 9,99 euro al mese. Con meno di 10 euro hai tutto quello che ti serve per la tua connettività smart. Cosa stai aspettando? Sbrigati, l’attivazione è comoda, veloce, sicura e online.

L’attivazione ti costa solo 9,99 euro una tantum. Incluso, come anticipato, hai il 5G. Ovviamente questa tecnologia è disponibile solo sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte da questa rete. Altrimenti navigherai in 4G o 4G+ a seconda del device o della zona in cui ti trovi. In ogni caso, la tua connessione è veloce e fluida grazie all’ampia copertura di questo operatore telefonico che sta dando del filo da torcere ai suoi competitor.

Iliad Giga 180: mai più senza connessione

Spesso arrivi a fine mesi con pochi o addirittura senza giga per continuare a navigare? Non spendere di più per acquistare giga extra. Fatti furbo, scegli Iliad. Questa soluzione è economica e ti dà un serbatoio pieno per navigare senza pensieri. Attiva subito Giga 180 a soli 9,99 euro al mese. Scopri cosa include questo ricco bundle:

180 Giga di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G senza costi aggiuntivi;

di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G senza costi aggiuntivi; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; minuti illimitati verso tutti i numeri in roaming Europa ;

; SMS illimitati verso tutti i numeri in roaming Europa;

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse;

incluse; Mi Richiami;

HotSpot ;

; zero scatti alla risposta;

piano tariffario;

controllo credito residuo;

segreteria telefonica;

portabilità del numero con trasferimento di eventuale credito residuo.

Con Iliad hai tutto quello che ti serve risparmiando. Attiva subito Giga 180 a soli 9,99 euro al mese.