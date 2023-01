Scegli Kaspersky VPN per risparmiare sul costo annuale dell’abbonamento

Chi ha intenzione di installare una VPN sui propri dispositivi e risparmiare sul costo annuale dell’abbonamento, deve direttamente puntare al servizio VPN di Kaspersky.

L’offerta è davvero allettante: 29,90 euro IVA inclusa. In pratica, ogni mese andrà a pagare 2,49 euro, una cifra veramente irrisoria per un servizio di assoluta efficienza e sicurezza.

Per sottoscrivere l’abbonamento annuale, basta accedere a questo link e cliccare su ACQUISTA ORA.

In questo modo, con l’abbonamento non soltanto risparmia moltissimo, ma potrà proteggere i suoi dati sensibili contro le più insidiose minacce che circolano nel Web su 5 dispositivi contemporaneamente.

Kaspersky VPN non si ferma soltanto al costo annuale dell’abbonamento conveniente

Kaspersky è un grande nome nella sicurezza informatica globale. L’azienda russa gestisce un’ampia gamma di prodotti per la sicurezza, tra cui antivirus e software di parental control.

Kaspersky VPN Secure Connection non è soltanto conveniente perché il costo annuale dell’abbonamento è vantaggioso.

Infatti, il servizio soddisfa le esigenze specifiche degli utenti che usando la VPN per salvaguardare i propri dati e la propria privacy mentre navigano online.

Kaspersky ha puntato soprattutto alla semplicità d’uso del suo servizio VPN, poiché l’installazione non prevede chissà quali configurazioni, visto che è praticamente già pronto all’uso.

Grazie alla crittografia AES 256-bit, la connessione è inviolabile e, quindi, enti di controllo, provider e hacker non possono fare nulla.

Una funzionalità molto avanti di Kaspersky VPN è il kill switch, il quale consente di staccare immediatamente la connessione in caso di mancata risposta da parte del server VPN.

In questo modo, i dati degli utenti non vengono esposti a inutili rischi.

Continuando a parlare di server, Kaspersky VPN dispone di circa 300 server sparsi in oltre 40 Paesi e territori nel mondo.

Anche se il numero di server non è così ampio come per altre VPN, questo non condiziona la velocità di connessione, con una perdita che si assesta intorno al 30%.

Insomma: un servizio VPN molto economico e dalle buonissime prestazioni. Cosa volere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.