Scegli la protezione totale di Norton 360 e risparmia fino al 66%

Norton 360 è l’antivirus ideale per chi cerca una protezione completa del proprio dispositivo, a prezzi competitivi. I suoi vantaggi sono tanti. Il suo sistema avanzato proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti e a salvaguarda le informazioni private e i dati finanziari. Il suo Smart Firewall monitora le comunicazioni tra il tuo computer e gli altri, bloccando il traffico non autorizzato. Grazie ai backup in cloud puoi inoltre proteggere i tuoi file e documenti importanti e ritrovarli quando vuoi. La sua funzionalità SafeCam, ti avvisa se qualcuno intende di accedere alla webcam e, come nel caso del firewall, blocca gli accessi non autorizzati. Inoltre, con la Secure VPN potrai navigare senza pensieri in tutta sicurezza, grazie alla crittografia avanzata e il Password Manager garantirà sicurezza ad ogni tua chiave d’accesso. Norton 360 offre oggi uno sconto fino al 66% sui suoi piani in abbonamento.

Norton 360: le differenze tra i piani in abbonamento

Norton 360 prevede 3 piani, con diverse opzioni. Norton Antivirus 360 Standard proteggere 1 dispositivo e offre 10 GB di backup nel cloud e la Secure VPN. Oggi è in sconto del 60% sul prezzo base a 29,99 euro per il primo anno. Il secondo piano, Deluxe, protegge 5 dispositivi e offre 50 GB di backup in cloud. Si tratta del piano più conveniente, poiché è disponibile a 34,99 euro per il primo anno, con lo sconto del 66% sul piano originario. Il terzo, Premium, protegge 10 dispositivi e offre 75 GB di backup in cloud. Il suo prezzo è di 44,99 euro il primo anno (già scontato del 60% sul prezzo standard). Deluxe e Premium offrono anche la protezione per i minori e il Dark Web Monitoring. Quest’ultima funzione analizza il dark web in cerca di informazioni che ti riguardano e ti segnala qualsiasi elemento dovesse trovare.

Le promozioni di Norton 360 sono disponibili ancora per un tempo limitato. Installa questo antivirus e dimentica tutte le preoccupazioni riguardanti possibili minacce attuali e future. Se non sei soddisfatto, puoi sempre fare appello alla garanzia di rimborso totale di 60 giorni. Scegli la sicurezza online, scegli la protezione di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.