Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus

Stanco di bollette imprevedibili e offerte poco chiare? Octopus Energy propone un nuovo modo di gestire luce e gas: trasparente, sostenibile e senza vincoli. Con due tariffe semplici e competitive — Octopus Fissa 12M e Octopus Flex — puoi finalmente scegliere come pagare l’energia, in base alle tue abitudini e alla tua voglia di stabilità o flessibilità. Tutto con energia 100% rinnovabile e un servizio clienti premiato per efficienza e chiarezza.
Pubblicato il 22 ott 2025
