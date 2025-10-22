Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus

Stanco di bollette imprevedibili e offerte poco chiare? Octopus Energy propone un nuovo modo di gestire luce e gas: trasparente, sostenibile e senza vincoli. Con due tariffe semplici e competitive — Octopus Fissa 12M e Octopus Flex — puoi finalmente scegliere come pagare l’energia, in base alle tue abitudini e alla tua voglia di stabilità o flessibilità. Tutto con energia 100% rinnovabile e un servizio clienti premiato per efficienza e chiarezza.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy Stabilità e trasparenza con Octopus Fissa 12M L’offerta Octopus Fissa 12M, valida fino al 22 ottobre 2025, blocca il costo della materia prima per 12 mesi, garantendo tranquillità a chi desidera proteggersi da oscillazioni di mercato. Il prezzo della luce è fissato a 0,1133 €/kWh, mentre il gas è proposto a 0,39 €/Smc. I costi di commercializzazione ammontano rispettivamente a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas (IVA e imposte escluse, perdite incluse). Flessibilità e aggiornamento costante con Octopus Flex Per chi preferisce seguire l’andamento del mercato, Octopus Flex applica un prezzo indicizzato: PUN Mono + 0,0088 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas. Anche in questo caso, i costi di commercializzazione restano invariati: 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas. Energia 100% verde e responsabilità ambientale Octopus Energy punta sulla sostenibilità come valore centrale: tutta l’energia fornita proviene da fonti rinnovabili certificate. L’obiettivo è ridurre le emissioni e promuovere un modello di consumo più consapevole. Una scelta che consente alle famiglie italiane di contribuire attivamente alla transizione energetica, senza rinunciare a convenienza e semplicità. Semplicità di attivazione e gestione online Le offerte Octopus si attivano in pochi minuti direttamente online, senza interruzioni di fornitura. I clienti possono gestire tutto tramite area personale o app, monitorando i consumi in tempo reale e ricevendo assistenza personalizzata. Per conoscere l’offerta completa di energia clicca qui.