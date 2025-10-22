 Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus

Octopus Energy offre due piani luce e gas 100% rinnovabili, senza vincoli: Fissa 12M con prezzo bloccato o Flex con tariffa indicizzata, gestione online semplice.
Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus
Green
Octopus Energy offre due piani luce e gas 100% rinnovabili, senza vincoli: Fissa 12M con prezzo bloccato o Flex con tariffa indicizzata, gestione online semplice.

Stanco di bollette imprevedibili e offerte poco chiare? Octopus Energy propone un nuovo modo di gestire luce e gas: trasparente, sostenibile e senza vincoli. Con due tariffe semplici e competitive — Octopus Fissa 12M e Octopus Flex — puoi finalmente scegliere come pagare l’energia, in base alle tue abitudini e alla tua voglia di stabilità o flessibilità. Tutto con energia 100% rinnovabile e un servizio clienti premiato per efficienza e chiarezza.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Stabilità e trasparenza con Octopus Fissa 12M

L’offerta Octopus Fissa 12M,  valida fino al 22 ottobre 2025, blocca il costo della materia prima per 12 mesi, garantendo tranquillità a chi desidera proteggersi da oscillazioni di mercato. Il prezzo della luce è fissato a 0,1133 €/kWh, mentre il gas è proposto a 0,39 €/Smc. I costi di commercializzazione ammontano rispettivamente a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas (IVA e imposte escluse, perdite incluse).

Flessibilità e aggiornamento costante con Octopus Flex

Per chi preferisce seguire l’andamento del mercato, Octopus Flex applica un prezzo indicizzato: PUN Mono + 0,0088 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas. Anche in questo caso, i costi di commercializzazione restano invariati: 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas.

Energia 100% verde e responsabilità ambientale

Octopus Energy punta sulla sostenibilità come valore centrale: tutta l’energia fornita proviene da fonti rinnovabili certificate. L’obiettivo è ridurre le emissioni e promuovere un modello di consumo più consapevole. Una scelta che consente alle famiglie italiane di contribuire attivamente alla transizione energetica, senza rinunciare a convenienza e semplicità.

Semplicità di attivazione e gestione online

Le offerte Octopus si attivano in pochi minuti direttamente online, senza interruzioni di fornitura. I clienti possono gestire tutto tramite area personale o app, monitorando i consumi in tempo reale e ricevendo assistenza personalizzata.  Per conoscere l’offerta completa di energia clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day

Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day
Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025

Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025
Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day

Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day
Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025

Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025
Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio

Con NeN blocchi il prezzo di luce e gas fino a dieci anni: bollette care addio
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
22 ott 2025
Link copiato negli appunti