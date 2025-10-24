Scegli l'eSIM di Saily, ricevi fino al 15% di cashback e un coupon sul primo acquisto

Saily, l’eSIM di NordVPN, lancia una promozione a tempo limitato che ti permette di accumulare un cashback del 15%, oltre a un coupon del 5% riservato ai nuovi clienti. Tutto ciò che dovrai fare è sottoscrivere un piano da 10 GB o più: ecco tutti i dettagli.

Ecco perché scegliere Saily eSIM

Le eSIM come Saily eliminano di fatto la necessità delle schede fisiche: basta un’app per essere sempre connessi ovunque. Ogni piano dati si attiva automaticamente dopo 30 giorni oppure quando arrivi a destinazione. Inoltre, attraverso l’app, puoi semplicemente aggiugnere nuove destinazioni alla stessa eSIM, così non devi acquistare un nuovo profilo per ogni viaggio diverso.

Tra le funzionalità incluse, segnaliamo l’avviso automatico in caso di superamento dell’80% dei dati e il servizio clienti 24 /7, sempre disponibile via chat per aiutarti in caso di bisogno. Con Saily puoi contare su piani flessibili validi in oltre 200 destinazioni, che siano mete ambite o più di nicchia.

Installare una eSIM Saily è semplicissimo: scegli il tuo piano dati per la tua destinazione scelta, scarica e configura l’eSIM seguendo le istruzioni nell’app Saily e goditi la tua connessione. La piattaforma è compatibile con la maggior parte degli smartphone, a patto che supportino la connettività eSIM.

Acquistando un piano da 10 GB o più, riceverai fino al 15% di cashback da utilizzare per i tuoi prossimi acquisti e un coupon sconto del 5% per il primo ordine. I prezzi partono da soli 2,99 dollari: approfitta subito della promo Saily online.