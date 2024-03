Axerve POS Easy: ricevi il 50% di cashback sulle commissioni

Axerve POS Easy è la soluzione di pagamento ideata per semplificare la gestione delle transazioni commerciali. Connettività 4G e Wi-Fi, zero canone e la possibilità di risparmiare sulle commissioni grazie al cashback del 50% se lo richiedi entro il 30 maggio. Scopriamo nel dettaglio questa innovativa opzione per la tua attività!

Axerve POS Easy: il sistema di incasso che ti libera dal canone

Axerve POS Easy è la soluzione ideale se sei alla ricerca di un sistema che ti consenta di gestire al meglio e nella maniera più semplice possibile i tuoi incassi. Richiedendo il servizio online, potrai beneficiare di:

Senza canone : con Axerve POS Easy non dovrai preoccuparti un canone mensile e risparmi anche sulle commissioni con un cashback del 50% su ogni incasso.

: con Axerve POS Easy non dovrai preoccuparti un canone mensile e risparmi anche sulle commissioni con un cashback del 50% su ogni incasso. Dispositivo moderno ed elegante : il POS PAX A920 Pro, con sistema operativo Android, è dotato di un design moderno e compatto. Ha dimensioni di 17,8 x 7,8 x 5,4 cm, con un peso di 390 grammi. Lo posizioni facilmente ovunque.

: il POS PAX A920 Pro, con sistema operativo Android, è dotato di un design moderno e compatto. Ha dimensioni di 17,8 x 7,8 x 5,4 cm, con un peso di 390 grammi. Lo posizioni facilmente ovunque. Connettività 4G e Wi-Fi : il tuo POS sarà sempre connesso grazie alla connettività 4G e Wi-Fi. Non importa dove ti trovi, potrai accettare pagamenti senza interruzioni: la SIM inclusa si collega automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona.

: il tuo POS sarà sempre connesso grazie alla connettività 4G e Wi-Fi. Non importa dove ti trovi, potrai accettare pagamenti senza interruzioni: la SIM inclusa si collega automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella tua zona. Accrediti diretti : ricevi gli incassi direttamente sul tuo conto corrente, tramite bonifico bancario, entro il giorno lavorativo successivo. Non è necessario aprire un conto corrente dedicato.

: ricevi gli incassi direttamente sul tuo conto corrente, tramite bonifico bancario, entro il giorno lavorativo successivo. Non è necessario aprire un conto corrente dedicato. Dashboard myStore : Axerve POS Easy ti permette di monitorare le tue transazioni in tempo reale attraverso un servizio interamente online. Visualizza e scarica le fatture, gestisci i pagamenti e integra il POS con altri prodotti Axerve come il Cashin o Axerve Pay by Link.

: Axerve POS Easy ti permette di monitorare le tue transazioni in tempo reale attraverso un servizio interamente online. Visualizza e scarica le fatture, gestisci i pagamenti e integra il POS con altri prodotti Axerve come il Cashin o Axerve Pay by Link. Nessun vincolo di permanenza : vuoi cambiare servizio? Nessun problema e, soprattutto, nessuna penale da pagare! Ti basterà restituire il POS.

: vuoi cambiare servizio? Nessun problema e, soprattutto, nessuna penale da pagare! Ti basterà restituire il POS. Assistenza tecnica: un team di tecnici esperti è a tua disposizione dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22:00, e la domenica e i festivi, dalle 8:00 alle 20:00. Non sarai mai da solo nel gestire il tuo POS.

Non ti resta che richiedere ora Axerve POS Easy e semplificare il modo in cui accetti pagamenti. Scegli la soluzione che si adatta meglio alle tue esigenze per incassare più agevolmente!