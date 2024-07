Scegli Revolut Premium e i primi 3 mesi sono gratis

Le vacanze sono già arrivate per molti italiani, ma per molti manca ancora poco prima di poter partire e raggiungere la località di relax preferita. Quale che sia la vostra scelta vacanziera, il conto multivaluta Revolut Premium è la soluzione giusta per le vostre esigenze. I vantaggi sono infatti molteplici e li vedremo tra poco, ma diventano ancora più interessanti se si considera la possibilità di avere Revolut Premium gratis per i primi 3 mesi. L’iniziativa si rivolge a tutti i nuovi iscritti e consente di provare Revolut Premium a costo zero per poi decidere in un secondo momento se continuare con l’abbonamento o disdire senza spese. Revolut offre quindi il massimo della flessibilità con questa promo valida fino al 31 dicembre 2024.

Con Revolut Premium gestisci le tue finanze in maniera semplice e senza pensieri

Revolut Premium semplifica la gestione delle finanze personali. Consente infatti di effettuare e ricevere pagamenti con un solo tocco, dividendo le spese con chiunque in oltre 160 paesi. Revolut permette inoltre di gestire gli abbonamenti attivi, ad esempio ai servizi in streaming, e di bloccare i pagamenti in un solo passaggio per evitare futuri addebiti non desiderati.

Revolut Premium è un alleato prezioso dei viaggiatori proprio in questo periodo di vacanze, grazie alla possibilità di prenotare alloggi in tutto il mondo e ottenere fino al 10% di cashback. Come se ciò non bastasse, chi va all’estero fuori dalla zona Euro ha la possibilità di fare acquisti nella valuta locale (sono supportate più di 29 valute) beneficiando di tassi di cambio convenienti in quanto non vengono applicate commissioni da parte di Revolut.

Tra i vantaggi di un conto multivaluta come Revolut Premium troviamo infine lo sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri. Questo è un ulteriore vantaggio non da poco per chi decide di passare il periodo delle vacanze fuori dai confini nazionali.