Scegli SelfyConto, per te il 4% annuo lordo e canone zero

Con la nuova promozione da parte di Banca Mediolanum potrai ottenere un tasso di interesse del 4% annuo lordo, che ti consente di incrementare il valore della tua liquidità.

Per quale tipologia di conto è indirizzata questa promozione? SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.

Oltre al tasso di interesse lordo veramente conveniente, se apri SelfyConto in questa pagina potrai accedere a un pacchetto di servizi notevole.

Infatti, SelfyConto diventa un conto corrente a canone zero se accrediti il tuo stipendio, a cui si aggiunge il tasso di interesse lordo del 4% sulle somme che vincolerai per 6 mesi.

La promozione è limitata e scade a fine febbraio. Quindi, se vuoi avvalertene, devi accedere QUI e aprire il conto.

4% annuo lordo e canone zero con SelfyConto

Le caratteristiche di SelfyConto sono le seguenti:

canone a zero per il primo anno (poi a 3,75 euro ), ma che resta tale per gli Under 30;

), ma che resta tale per gli Under 30; gratis la carta di debito con cui prelevare e acquistare online e nei negozi fisici;

con cui prelevare e acquistare online e nei negozi fisici; senza commissioni sulle principali operazioni bancarie;

disponibile una carta di credito che costa soltanto 1 euro al mese e che mette a disposizione un plafond di 1.500 euro.

Ma il vantaggio sicuramente migliore che potrai ottenere aprendo SelfyConto è il 4% annuo lordo sulle somme che vincolerai fino a 6 mesi.

Come detto in precedenza, per usufruire di questa promozione devi soltanto completare l’apertura del conto in questa pagina e accreditare il tuo stipendio.

Una volta aperto il conto, se deciderai di depositare 15.000 euro sul conto deposito, otterrai un guadagno netto di 207 euro.

Come hai avuto modo di vedere, siamo di fronte a uno strumento estremamente utile per combattere l’inflazione e far fruttare il tuo denaro, che si trova in custodia in un conto corrente. Approfittane subito, non aspettare oltre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.