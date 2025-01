Scegli un cloud storage affidabile e conveniente per tutta la famiglia

Ogni componente della famiglia ha il suo smartphone o PC con il quale non solo navigare online, ma anche conservare i propri file. Quelli di lavoro, ma anche quelli di scuola e per lo studio o foto, video e documenti personali. Una grande quantità di dati che difficilmente riesce a stare tutta dentro la memoria interna dello smartphone o dell’hard disk del PC. Perché, invece di aggiungere pen drive e unità di archiviazione esterne o pagare abbonamenti per qualche Giga di spazio di archiviazione in cloud in più non valutare l’acquisto di un cloud storage a vita? pCloud ha ancora in offerta tutti i suoi piani.

5 tratti distintivi del cloud storage pCloud

I piani pCloud si caratterizzano per un servizio di cloud storage sicuro, affidabile ed estremamente pratico. È infatti un servizio facile da usare che consente di liberare spazio dai propri device fisici (PC, smartphone, tablet e console) conservando i file in un archivio digitale sempre accessibile. I file salvati nel cloud storage di pCloud, infatti, vengono sincronizzati immediatamente e risultare accessibili da qualsiasi device in qualunque località ci si trovi, sempre con grande semplicità.

Tutti i file archiviati sono crittografati (tecnologia TLS/SSL) e memorizzati in un datacenter situato all’interno dell’Unione Europea e sottoposto a rigorosi standard di sicurezza. Inoltre con il cloud storage di pCloud si possono condividere facilmente e liberamente file di grandi dimensioni (come quelli non inviabili tramite e-mail o applicazioni di messaggistica istantanea) senza compromettere la sicurezza e senza che il destinatario debba necessariamente avere un account pCloud.

L’aspetto particolarmente interessante di pCloud è l’accesso a vita ai piani individuali da 500 GB, 2 TB e 10 TB, in promozione con sconti superiori al 30% e che consentono con un solo acquisto di risolvere definitivamente i problemi di spazio per tutti i componenti della famiglia risparmiando sui costi fissi degli abbonamenti degli altri servizi di archiviazione in cloud.