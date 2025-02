Scegli Vivid, il miglior conto aziendale online del 2025

Semplifica la contabilità aziendale con Vivid Money: il conto interamente online che apri in 10 minuti, ti offre fino a 30 IBAN, il 10% di cashback sugli acquisti con carta e molto altro ancora. Vediamo insieme tutti i vantaggi.

Vivid Money: fino a 30 IBAN gratis e zero spese

Vivid Money Business ti permette di avere un conto aziendale a zero costi fissi, con bonifici istantanei, carte gratuite e una gestione semplificata. La registrazione, come detto, è semplicissima: fai tutto online e non hai bisogno di recarti in filiale. Il tuo caso verrà esaminato personalmente e in poco tempo avrai subito una risposta.

Il conto punta tutto sulla flessibilità: potrai gestire fino a 30 IBAN differenti, ideali per separare ad esempio le spese aziendali, i pagamenti ai fornitori e altro ancora e, grazie ai bonifici SEPA istantanei, inviare e ricevere denaro in pochissimi secondi, anche con l’integrazione con i bonifici SWIFT.

Le carte aziendali sono gratuite, sia fisiche che virtuali, e puoi assegnarle ai membri del tuo team con limiti di spesa personalizzati e facilmente monitorabili. Puoi assegnare anche autorizzazioni diverse per garantire un accesso completo agli amministratori e un accesso limitato a risorse, ad esempio, della contabilità, assistenti e commercialisti.

Con Vivid Money Business, inoltre, puoi ottenere fino al 4% di interessi sul saldo positivo e un cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati con carta. Tutto questo con un servizio cliente sempre a tua disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Aprire un conto aziendale non è mai stato così semplice: scopri i vari piani a disposizione di Vivid Money e attiva quello più adatto alle tue esigenze.