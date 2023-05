Scegliere la migliore carta di credito ora è più semplice grazie a Carta YOU

Scegliere una carta di credito non è mai una cosa semplice: gli elementi da considerare sono diversi e, soprattutto per quanto riguarda i costi, diretti e indiretti, le insidie e le “sorprese” non mancano mai. Per questo motivo, anche considerando le tante opzioni disponibili, individuare la migliore carta di credito sul mercato con precisione non è mai un compito agevole.

Grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, però, la scelta della migliore carta di credito potrebbe diventare molto più semplice. Questa carta, infatti, presenta canone zero oltre che zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero. In più, la carta viene emessa anche senza l’apertura di un nuovo conto corrente e include per tutti i clienti vari bonus come la possibilità di rateizzazione delle spese e una polizza viaggi inclusa.

Per richiedere l’emissione della carta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Carta YOU.

Carta YOU: una seria candidata al titolo di miglior carta di credito da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile ottenere una carta di credito caratterizzata da:

canone zero , senza requisiti o limitazioni

, senza requisiti o limitazioni zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche all’estero

su prelievi e pagamenti, anche all’estero emissione senza apertura di un conto corrente

utilizzo del circuito Mastercard che la rende utilizzabile in tutto il mondo, senza alcun problema

che la rende utilizzabile in tutto il mondo, senza alcun problema polizza viaggi sempre inclusa

sempre inclusa possibilità di rateizzare le spese

Si tratta, quindi, di una carta di credito completa, sotto tutti i punti di vista. Per richiederla è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo. La banca, infatti, fissa un fido in fase di emissione, sulla base dei dati presentati dal cliente. Nel corso del tempo, però, il plafond crescerà, garantendo un margine di utilizzo sempre maggiore all’utente. Per registrare questa crescita è sufficiente pagare sempre in modo puntuale le spese sostenute.

