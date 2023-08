Scegliere ricondizionato: opzione di valore etico ed economico

Con l’arrivo del mese di agosto è suonato un campanello d’allarme nella coscienza dell’umanità: anche per quest’anno le risorse naturali sono andate esaurite ed ogni giorno che passerà da qui al 31 dicembre sarà un nuovo ed ulteriore accumulo di debiti nei confronti del pianeta Terra. Parlare di prodotti ricondizionati non è dunque più soltanto una questione di risparmio, pur cospicuo, ma è inevitabilmente una questione etica.

Mettere mano a prodotti usati rimessi a nuovo significa fare materialmente qualcosa, e in modo estremamente conveniente, per rallentare quella macchina produttiva che ha portato rapidamente il mercato a diventare un problema ecologico insostenibile: nuovi prodotti vengono continuamente immessi, andando anche oltre il semplice bisogno ed imponendo ai consumatori scelte i cui costi cadono inevitabilmente sulla collettività. Ricondizionato.it è il sito italiano che mette insieme un lungo elenco di prodotti che possono essere utilizzati con massimo piacere anche in quella che è una vera e propria seconda vita. Si tratta di prodotti che hanno ancora molto da poter offrire, ai quali si può accedere a prezzi estremamente vantaggiosi e che, prima di essere reimmessi sul mercato, hanno passato il vaglio dei tecnici del gruppo.

“Ricondizionato”, infatti, non significa soltanto “usato“: sono questi prodotti rimessi a nuovo, verificati, testati, rigenerati per far sì che possano iniziare un secondo ciclo di utilizzo senza compromessi in termini qualitativi.

Ogni scelta sul nostro sito è sicura, anche se non si conosce il venditore o non si hanno esperienze di acquisti con lui. L’abbiamo selezionato noi, sulla base di parametri che offrono certezza sulla qualità dei prodotti, delle consegne e dell’assistenza. In ogni caso, comunque, siamo noi a garantire la sicurezza dell’acquisto, affinché il cliente possa essere soddisfatto. Aumentare la fiducia e il desiderio per i dispositivi ricondizionati è “sicuramente” la nostra mission.

Un vero e proprio marketplace dell’usato sicuro, insomma, dove i prodotti provengono da venditori selezionati che fanno della qualità del proprio tramite un marchio di fabbrica che Ricondizionato.it verifica, certifica e mette in vetrina. Transazioni sicure e prodotti con vari gradi di qualità per offrire la massima trasparenza:

(pari al nuovo a livello tecnico, può presentare lievi segni d’usura a livello estetico); Buono (pari al nuovo a livello tecnico, può presentare evidenti segni d’usura a livello estetico).

Quando un prodotto è “come nuovo”, la batteria avrà almeno l’80% della capacità originale e a livello estetico non sono tollerate più che micrograffi superficiali appena visibili. Insomma, sarà come avere un prodotto di pochi giorni di vita, pienamente funzionante e privo di usura. Sarà lo stesso Ricondizionato.it ad indicare esattamente lo stato del prodotto, insomma, così che l’acquirente possa avere la piena sicurezza di ciò che va ad acquistare.

Smartphone e tablet, PC e notebook, ma anche tv , proiettori ed altro ancora. Il trasporto è gratuito, vige il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto ed ogni prodotto ha sempre e comunque 1 anno di garanzia. Ricondizionato.it è in grado di farsi pienamente da garante tra l’acquirente ed i venditori selezionati, offrendo così al consumatore finale tutte quelle garanzie che sono proprie di un acquisto da nuovo.

Risparmiare in occasione del back to school, così come approfittare degli sconti per cambiare un device elettronico, è possibile grazie ad una vetrina tutta da esplorare e piena di occasioni da cogliere. Il nuovo non è sempre l’opzione migliore, anzi: la tecnologia dovrebbe ormai aver insegnato questo mantra proprio in virtù di un mercato pieno di offerta e nel quale l’opzione del ricondizionato si concentra ormai su riferimenti certi ed affidabili. Ricondizionato.it vuole essere il punto di riferimento per questo tipo di scelta, concentrando in sé tutto il vantaggio di occasioni di acquisto piene di opportunità.

Quanti prodotti elettronici utilizziamo quotidianamente? Dal server alla tastiera, dalla webcam alle powerbank, dal router agli extender, dagli scanner agli hard disk, passando per tutti i device elettronici di uso continuativo come smartphone, laptop e tablet. Se per ognuno di questi si sceglie un ricondizionato, ecco che il risparmio sarà immediato ed il beneficio per l’ambiente sarà impagabile. Donare una seconda vita a questi prodotti, quindi, è una scelta oltremodo virtuosa e che in tempi di alta inflazione può pesare fortemente sul budget disponibile per lo studio o per una postazione di lavoro. Aprire gli occhi sui ricondizionati significa arricchire le proprie opzioni di nuove importanti opportunità: ignorare questa dimensione parallela del mercato dell’elettronica significa limitare l’intelligenza di una scelta, con tutti gli svantaggi che possono derivare da una visione colpevolmente parziale del mercato.

