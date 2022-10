Scegliere un nome di dominio: 5 errori da evitare

Il nome di dominio è ciò che identifica univocamente un sito web da un altro. Si tratta, perciò, di uno dei primi “ostacoli” a cui un webmaster deve far fronte. Forse sei già partito con un’idea in testa, oppure idee proprio non ne hai: in qualsiasi caso, questi 5 errori da evitare nella scelta di un dominio, raccolti dal team di Keliweb, potrebbero tornarti utili nell’indecisione.

Cosa è un dominio?

Il dominio è il nome associato a un indirizzo IP fisico su Internet e corrisponde, di fatto, a quella parola che puoi trovare dopo “www” negli indirizzi web. Ad esempio, il nome di dominio di questo sito web è “Punto Informatico”. Questo sistema è necessario per identificare la posizione di un determinato indirizzo IP nella rete e al tempo stesso semplifica la memorizzazione degli indirizzi. Un dominio è generalmente composto da tre livelli:

Primo livello , ossia l’estensione del dominio (.it, .com, .net, sono alcuni esempi)

, ossia l’estensione del dominio (.it, .com, .net, sono alcuni esempi) Secondo livello , la parte centrale dell’indirizzo e il nome vero e proprio del dominio

, la parte centrale dell’indirizzo e il nome vero e proprio del dominio Terzo livello, o sottodominio, utilizzato per progetti paralleli

5 errori da evitare nella scelta del nome di dominio

Registrare un dominio è quindi un passaggio che non è possibile saltare nella creazione di un nuovo sito web. Perciò è importante scegliere con cura il nome: ecco 5 errori da evitare.

Evita nomi troppo lunghi , perché un nome di dominio deve essere sempre facile da ricordare dagli utenti cosicché possano raggiungerlo in futuro.

, perché un nome di dominio deve essere sempre facile da ricordare dagli utenti cosicché possano raggiungerlo in futuro. Non usare caratteri speciali : in ottica di mantenere sempre una linea facile da ricordare, evita i caratteri speciali, che potrebbero invece sortire l’effetto opposto;

: in ottica di mantenere sempre una linea facile da ricordare, evita i caratteri speciali, che potrebbero invece sortire l’effetto opposto; Nome complesso? Meglio qualcosa di semplice . Nessuno si ricorderà un sito web che ha parole troppo complicate o senza senso. Scegli un buon compromesso tra originalità e semplicità. Potresti utilizzare parole chiave efficaci, come le parole “viaggio” o “tech” per identificare la tua nicchia di riferimento;

. Nessuno si ricorderà un sito web che ha parole troppo complicate o senza senso. Scegli un buon compromesso tra originalità e semplicità. Potresti utilizzare parole chiave efficaci, come le parole “viaggio” o “tech” per identificare la tua nicchia di riferimento; Scegli estensioni in linea con la tua attività, I classici .it e .com sono un evergreen, ma esistono anche nuove estensioni di dominio che permettono di personalizzare un sito web. Ad esempio, come sottolinea Keliweb, se devi creare il sito di una pizzeria puoi registrare il dominio .pizza, ma evita fuori tema come .business o .tech.

con la tua attività, I classici .it e .com sono un evergreen, ma esistono anche nuove estensioni di dominio che permettono di personalizzare un sito web. Ad esempio, come sottolinea Keliweb, se devi creare il sito di una pizzeria puoi registrare il dominio .pizza, ma evita fuori tema come .business o .tech. Sii originale e non copiare gli altri. Un nome troppo simile a un altro più famoso potrebbe penalizzare la tua attività, perciò cerca di costruire una tua identità scegliendo un nome di dominio originale e non utilizzato.

Ho scelto il dominio: e adesso?

Prima di poter lanciare in rete il tuo sito web, dovrai effettuare altri passaggi fondamentali. Uno tra questi è la scelta dell’hosting e del CMS che andrai ad installare. Il nostro consiglio è di rivolgerti a Keliweb, servizio che offre una soluzione ottimizzata di hosting WordPress – uno dei CMS più diffusi al mondo.

Grazie alla promozione in corso, il piano WP Play – ideale per potenziare il tuo nuovo sito web e far decollare la tua attività – è scontato del 43%. Al prezzo di 44,90 euro, anziché 79 come da listino, potrai usufruire di:

Dominio Gratis

3 vCore CPU

50GB SSD Spazio Web

4GB RAM

1 Sito web

Tool Migrazione

50 Caselle di posta

50 Database

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

Backup Plus

Come avrai potuto notare, nel prezzo è incluso anche un dominio gratuito, oltre a certificati di sicurezza SSL e HTTP/2, fondamentali nell’apertura di un nuovo sito web. La promozione è valida per un periodo limitato di tempo: a questo link puoi accedere all’offerta e risparmiare subito il 43% di sconto sull’hosting WordPress ottimizzato.

