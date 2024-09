Scende sotto i 100€ Amazfit GTS 3, smartwatch che diventa assistente

Un semplice smartwatch fa il suo lavoro ma Amazfit GTS 3 diventa il tuo assistente da polso. Con Amazon Alexa integrata e funzioni Bluetooth, qui non si parla più di un semplice tracker per sport e salute ma di un prodotto che è completo e fa la differenza nel quotidiano. Visto lo sconto del 18% su Amazon, non puoi dirgli di no. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello con 99,90€.

Amazfit GTS 3, uno smartwatch che stupisce

Bello ed elegante ma comunque ideale per tutti i giorni. Con dimensioni adatte sia a polso maschile che femminile, Amazfit GTS 3 è lo smartwatch di cui non fare a meno. Con una spesa abbordabile ti offre le funzioni più innovative senza farti scendere a compromessi. Disponibile in colorazione nera è praticamente perfetto.

Come dirgli di no quando con quel display AMOLED ruba la scena? Una semplice occhiata è sufficiente per sapere cosa accade dentro e fuori dal tuo corpo. Colorato e luminoso, puoi personalizzare il quadrante in totale libertà.

Al suo interno ci sono tante tecnologie tra cui i sensori per la salute (cuore, sonno, ossigenazione) e sport (GPS, 150 modalità di allenamento, calcolo calorie e distanze) e Bluetooth. Abbinandolo sia ad Android che iOS puoi ricevere gli aggiornamenti della tua vita in tempo reale.

E poi c’è Amazon Alexa che è l’assistente che ti aiuta e ti assiste in tutte le tue richieste, funziona anche in modalità offline.

12 giorni di batteria e impermeabilità fino a 5ATM.

Lo sconto di Amazon è questo

Con un ribasso del 18% sul prezzo di listino, ora Amazfit GTS 3 costa meno di 100€. Per uno smartwatch con tutte queste funzioni, il prezzo è più che ottimo. Se sei interessato non devi far altro che collegarti alla pagina Amazon e aggiungerlo al carrello, lo paghi 99,90€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia, basta avere un abbonamento Amazon Prime.