Scheda audio USB Sound BlasterX G1 scontata del 50%

Volete godere della qualità audio surround 7.1 ovunque voi siate tramite le vostre cuffie e il vostro laptop o PC desktop? Abbiamo il prodotto che fa per voi ed è in offerta su Amazon a soli 24,99 euro con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Stiamo parlando della scheda audio portatile Creative Sound BlasterX G1.

Scheda audio Creative Sound BlasterX G1: un audio preciso e potente come non l’avete mai sentito prima

Questo dispositivo è stato progettato con un fattore di forma ridotto e presenta una connettività plug-and-play per offrire un audio cristallino ad alta risoluzione con audio surround posizionale HD 7.1, nonché un miglioramento delle prestazioni audio per un’esperienza di gioco coinvolgente su PC, Mac e console.

Il Creative Sound BlasterX G1 supporta segnali audio in ingresso a 7.1 per la virtualizzazione realistica degli effetti di gioco e dei segnali audio. Il dispositivo in questione potenzia le cuffie fino a 300 Ω, il che significa che è possibile utilizzare cuffie con maggiore efficienza e provare un audio potente e dettagliato in tutti i giochi. Basta infatti collegare il device a un PC, al Mac o alla propria console e quindi collegare le cuffie o gli altoparlanti tramite cavo AUX da 3,5 mm per ottimizzare l’esperienza di ascolto e di gioco.

Infine Creative Sound BlasterX G1 offre un’uscita combinata a quattro poli con jack microfono ed è adatta per tutte le cuffie, comprese quelle dotate di microfono. Tutto questo può essere vostro a soli 24,99 invece di 49,99 euro e può rappresentare un gradito regalo di Natale per ogni gamer amante del buon e preciso audio.