Scheda audio USB Ugreen: Hi-Res audio a soli 12 euro

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un prodotto decisamente economico quanto efficace. Si tratta della scheda audio USB Ugreen, un dispositivo estremamente piccolo e discreto in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza sonora su qualsiasi piattaforma, a soli 12 euro su Amazon.

Scheda audio USB Ugreen: caratteristiche tecniche

Il design è davvero incredibile. Sostanzialmente è un piccolo cavo lungo 25cm con un connettore USB Type-A su un lato ed un jack da combinato da 3,5mm sull’altro per cuffie/altoparlanti e microfono. Si tratta di un cavetto che gode di una tripla schermatura per eliminare qualsiasi disturbo o interferenza. Questo è rivestito, inoltre, con nylon intrecciato per una robustezza al top. Ciò che fa davvero la differenza però, è il chip contenuto all’interno dell’interfaccia USB. Si tratta del KT0210, un DAC di ottimo livello che supporta un segnale audio a 24bit/96kHz ad alta fedeltà. Questo garantisce un suono estremamente pulito e potente privo di distorsioni, con un livello di dettaglio incredibile. Naturalmente questo offre un vantaggio netto soprattutto negli fps, ad esempio, permettendoti di sentire ogni singolo rumore e prevenire le mosse dell’avversario.

Tuttavia, la possibilità di poter mantenere la qualità audio originale senza perdite, offre un miglioramento dell’esperienza complessiva con qualsiasi tipo di contenuto, dalla musica ai film e serie TV. Uno dei vantaggi di questo accessorio è senza dubbio la compatibilità. Si tratta, infatti, di un dispositivo plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo gli consente di essere utilizzato praticamente con ogni piattaforma come Windows, Mac OS, Linux e perfino le console Play Station, inclusa la nuovissima ammiraglia Sony, Play Station 5. In sostanza, una soluzione ottimale per portare l’esperienza sonora ad un livello superiore, con un investimento minimo, anche su console.

Grazie ad uno sconto del 15%, la scehda audio USB Ugreen è disponibile su Amazon a soli 12,74 euro.