Scheda di rete WiFi TP-Link in OTTIMO SCONTO su Amazon (-47%)

La scheda di rete WiFi TP-Link Archer TX50E è perfetta per migliorare la connessione del tuo PC Desktop, o di inserirla se totalmente assente, in modo da poter navigare alla massima velocità e godere di una connessione performante e di ultima generazione. Oggi la puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 36,99 euro contro i 69,90 di listino.

Scheda di rete WiFi TP-Link in offerta: le caratteristiche

Questa potente scheda di rete introduce il Wi-Fi 6, rompendo la barriera gigabit con velocità incredibili fino a 2402 Mbps sulla banda da 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. Immagina di navigare, giocare e fare lo streaming con una velocità e una fluidità mai viste prima.

La tua esperienza online sarà più fluida che mai grazie a una latenza inferiore del 75%. Giochi ultra-reattivi, chat video senza interruzioni e streaming live impeccabile diventano la norma, portando la tua connettività a un livello superiore.

La Scheda di rete WiFi TP-Link è dotata di un chipset Intel Wi-Fi 6, garantendo connessioni affidabili e sbloccando completamente il potenziale del tuo router Wi-Fi 6. Inoltre, con la tecnologia Bluetooth 5.2, godrai di velocità due volte superiori e una copertura quattro volte più ampia rispetto a BT 4.2.

E non preoccuparti della compatibilità, perché questa scheda supporta pienamente gli standard 802.11ac/a/b/g/n, garantendo una connettività senza interruzioni anche con dispositivi più datati.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connessione. Acquista subito la Scheda di rete WiFi TP-Link su Amazon a soli 36,99 euro e goditi una connessione veloce, affidabile e pronta per il futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.