Scheda Micro SD Lexar Silver Plus da 128GB a soli 18€ su Amazon

Se state cercando un’opportunità per espandere lo spazio di archiviazione del vostro smartphone, tablet, fotocamera o qualsiasi altro dispositivo compatibile, l‘offerta di Amazon sulla scheda Micro SD Lexar Silver Plus da 128GB è quello che fa per voi. Attualmente in vendita a soli 18,99 euro, questa scheda di memoria rappresenta un ottimo affare per chi ha bisogno di più spazio per foto, video, applicazioni e file.

Caratteristiche della scheda Micro SD Lexar Silver Plus da 128GB

La scheda Micro SD Lexar Silver Plus da 128GB è progettata per offrire prestazioni affidabili e velocità elevate, adatte per una vasta gamma di utilizzi. Con 128GB di spazio, questa scheda offre una generosa quantità di memoria per archiviare migliaia di foto, ore di video in alta definizione e numerose applicazioni. Ideale per utenti che necessitano di molto spazio senza dover cambiare spesso scheda.

La Lexar Silver Plus offre velocità di lettura fino a 205 MB/s e velocità massima di scrittura di 150 MB/s, rendendo il trasferimento di file rapido e senza intoppi. Con classificazione V30 e U3, la scheda micro SD UHS-I Lexar Silver Plus è progettata per catturare foto a raffica senza perdere uno scatto e riprendere senza problemi video ultra HD fino a 4K 60 fps.

Realizzata per durare nel tempo, la scheda micro SD è resistente alla temperatura, ai raggi X, alle vibrazioni, ai magneti, agli urti e alle cadute, così potete essere sicuri di portarla ovunque vi portino le vostre riprese. Questa scheda micro SD viene fornita con Lexar Recovery Tool per aiutarvi a recuperare i file cancellati accidentalmente ed è coperta da una garanzia limitata a vita.

Lexar è un marchio riconosciuto nel settore delle schede di memoria per la sua qualità e affidabilità. La Silver Plus da 128GB è una scelta eccellente per chi necessita di spazio di archiviazione aggiuntivo e velocità elevate. Sia che siate fotografi amatoriali, videomaker o semplicemente utenti che desiderano più spazio per i propri dispositivi, questa scheda soddisferà le vostre esigenze.

Non lasciatevi sfuggire l’offerta su Amazon per la scheda Micro SD Lexar Silver Plus da 128GB a soli 18,99 euro. Con la sua ampia capacità, alta velocità di trasferimento e resistenza, è la scelta ideale per espandere lo spazio di archiviazione dei vostri dispositivi.