Google ha ceduto: arrivano le schede verticali su Chrome

Alla fine, Google ha ceduto: Chrome ora supporta le schede verticali. È una funzionalità già presente da tempo su alcuni altri browser, ma che bigG ha sempre snobbato, nonostante i feedback degli utenti che a lungo l’hanno chiesta a gran voce. Risulta particolarmente comoda quando, durante la navigazione, ci sono molte pagine aperte in contemporanea, così da poterne leggere il titolo senza difficoltà.

Le schede verticali sono arrivate su Google Chrome

È un toccasana per gli habitué del multitasking. Per attivarla è sufficiente fare un clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo e selezionare l’opzione dedicata. L’impostazione rimarrà invariata finché non si esegue di nuovo l’operazione per ripristinare quelle orizzontali. Ecco il risultato.

In qualsiasi momento è possibile comprimere o espandere la barra laterale che contiene le schede, così che occupi meno spazio. Basta un clic.

Una modalità di lettura davvero immersiva

Quella relativa alle schede verticali non è l’unica novità introdotta da Google in Chrome. Ce n’è un’altra dedicata alla modalità di lettura immersiva a tutto schermo. Elimina qualsiasi inserzione pubblicità, banner o elemento grafico, lasciando solo il testo davanti agli occhi. La si può attivare attraverso il pulsante che compare all’interno della barra dell’indirizzo oppure con un clic del pulsante destro e selezionando la voce Apri in modalità Lettura.

Come sempre accade in questi casi, è in corso il rollout graduale delle novità. Vale a dire che le due funzionalità appena descritte arriveranno sui computer degli utenti entro le prossime settimane. Potrebbe velocizzare l’aggiornamento del browser all’ultima versione.

Un browser sempre più a misura di utente

In particolare, il supporto alle schede verticali rappresenta l’ennesima dimostrazione di come Google sia intenzionata a mantenere la leadership nel mercato con Chrome, anche scendendo a patti con gli utenti e accettando di introdurre una funzionalità presente su software concorrenti.