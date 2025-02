Scissione è la serie da vedere assolutamente: guardala gratis su Apple TV+

Diretta da Ben Stiller e vincitrice del premio Emmy, Scissione è senza alcun dubbio una delle migliori serie degli ultimi anni: la puoi vedere in streaming gratis su Apple TV+, grazie a una promozione in corso. È infatti possibile attivare la prova gratuita di 7 giorni per ottenere l’accesso completo all’intero catalogo, da tutti i dispositivi e senza interruzioni pubblicitarie.

Come vedere Scissione in streaming gratis

Senza spoiler (rovinare l’esperienza di visione sarebbe un crimine) anticipiamo solo che la trama vede i suoi protagonisti far parte di un team aziendale di impiegati ai quali è stata scissa chirurgicamente la memoria, così da dividere in modo netto e irreversibile i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. La storia racconta il tentativo di scoprire la verità, all’interno di uno scenario fortemente distopico, che presenta anche interrogativi e spunti di riflessione sulla società moderna. Fanno parte del cast di attori Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock e Michael Chernus. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Scissione, il cui titolo in lingua originale è Severance, è giunta alla sua seconda stagione (in corso). Hai la possibilità di vedere gli episodi su Apple TV+ dallo schermo dello smartphone, del tablet, sul computer oppure sul televisore. Ti garantiamo che dopo il primo non potrai fare a meno di proseguire per scoprire cosa accadrà.

Il voto medio assegnato dall’aggregatore Rotten Tomatoes è 97%, una serie davvero imperdibile, che unisce una narrazione convincente e una fotografia curata nei minimi dettagli. Non ti resta che attivare subito la tua prova gratuita di 7 giorni e lanciarti nella maratona di streaming. Troverai anche altri contenuti da non perdere come Silo, Ted Lasso e Napoleone. Se vorrai, al termine del periodo potrai decidere di passare all’ abbonamento premium.