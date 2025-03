Sconfort Zone: come vedere in streaming la nuova serie di Maccio

È uscita Sconfort Zone, la nuova serie di Maccio Capatonda, da lui interpretata e codiretta al fianco di Alessio Dogana per la produzione di Banijay Italia. La puoi vedere in streaming su Prime Video, completamente gratis se hai un abbonamento Prime attivo. Lo stile è quello irriverente e surreale tipico del comico, ma oltre a una facciata di risate e freddure si nascondono temi importanti e delicati come la paura del quotidiano e l’impossibilità di uscire dalla propria zona di comfort, un problema con cui molti hanno a che fare.

Guarda in streaming Sconfort Zone di Maccio Capatonda

La prima stagione è composta da un totale di 6 episodi, tutti già disponibili. Ecco quali sono i titoli: Dedline, Il ballo, Fagiolini, ricotta e melograno, Misofonia, A togliere!, Pino Pani. Questa la sinossi, senza spoiler per non rovinare la sorpresa.

Stufo della crisi creativa che lo blocca da mesi e mette a rischio la realizzazione della sua serie tv, Maccio Capatonda decide di affidarsi alle cure dell’eccentrico dottor Braggadocio: una terapia d’urto che lo costringe ad affrontare, ogni settimana, una sfida per rivivere le sue più grandi paure e uscire dalla sua zona di confort.

Oltre a Maccio Capatonda (all’anagrafe Marcello Macchia) fanno parte del cast di attori anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Del Fuego Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru e Valerio Lundini.

Come già anticipato, puoi vedere la serie in streaming gratis con l’abbonamento Prime. Si tratta della stessa sottoscrizione utile per ottenere le spedizioni senza spese e in un giorno su migliori di articoli in vendita su Amazon. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare i 30 giorni di prova e accedere a tutti i contenuti della piattaforma senza alcuna spesa.