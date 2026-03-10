Scontata la PlayStation 5 SLIM con NBA 2k26 incluso: ora su Amazon

Hai atteso con trepidazione un periodo di sconti per acquistare la tua PlayStation 5? Finalmente è arrivato il momento per esaudire questo desiderio portando a casa console e la tua copia personale di NBA 2k26. La versione che ti sto suggerendo è quella in offerta alla festa delle offerte di Primavera su Amazon ed è la versione slim con lettore CD, scelta ottima se punti ad acquistare giochi in sconto (visto che le copie fisiche sono spesso in promo). Pronto all’acquisto? Mettila in carrello a soli 449,98€ con sconto del 18% subito.

PlayStation 5 Slim con lettore CD: lo sconto su Amazon è tuo

C’è poco da dire dalla console gaming firmata Sony non ha bisogno di presentazioni. In questa versione Slim conserva le dimensioni ridotte, rispetto alla vecchia versione standard, e ti permette di ottenere un vantaggio: le copie fisiche dei tuoi titoli preferiti. Oltre a poterle acquistare in offerta o di seconda mano, il lettore CD ti permette di accedere a tante versioni speciali dei giochi, nel caso fossi interessato alle Collector’s Box, ad esempio.

La confezione include al suo interno il magico Dual Sense ossia il controller con grilletti adattivi, feedback aptico e soluzione wireless. La batteria dura veramente tanto, ma in alternativa basta collegare il controller con il suo cavo per continuare a giocare. E non ti dimenticare di usare il jack audio per connettere le cuffie e parlare nei party con amici oppure in game con altri giocatori.

Quali sono i punti a favore di questo bundle PS5 SLIM?

memoria da 1 TB su SSD;

Astro’s Playroom pre-installato;

Codice per NBA 2k26 in edizione standard già incluso.

L’offerta è su Amazon

La festa delle offerte di Primavera è iniziata con il botto su Amazon: approfittane e risparmia il 18% sul tuo bundle con PlayStation 5 Slim + NBA 2k26. Compralo subito a soli 449,98€.