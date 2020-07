Mantenere la scrivania ben organizzata è di fondamentale importanza per rimanere produttivi, anche quando si lavora da casa in modalità smart working. Un aiuto può arrivare dal supporto in legno per monitor che il marchio BONTEC propone oggi su Amazon in offerta al prezzo di 22,09 euro.

Offerte Amazon: supporto in legno per monitor

Le dimensioni sono quelle riportate nell’immagine qui sotto: 420x235x142 mm. Sotto al ripiano su cui appoggiare lo schermo ce n’è un altro dove posizionare il laptop o altri accessori che possono tornare utili durante l’utilizzo del PC. Presente inoltre un alloggiamento in cui posizionare lo smartphone in verticale così da poterlo tenere sempre sotto controllo senza distrazioni. Sul lato si trova invece un gancio in cui far passare i cavi mantenendo così tutto in ordine.

Il montaggio è semplice (bastano cinque passi, le istruzioni sono incluse) e il materiale di qualità assicura una solidità sufficiente per reggere fino a 30 Kg sul ripiano superiore e 10 Kg su quello sottostante. La spedizione è gratuita, inclusa nello sconto del 15% sul prezzo di listino per gli abbonati al servizio Prime di Amazon.