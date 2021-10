Sconti “da brividi”: Revo Uninstaller Pro in offerta a metà prezzo

Lo sapevi che quando disinstalli un programma sul tuo PC, restano delle tracce all'interno del disco fisso? Per una disinstallazione pulita ed efficiente puoi affidarti a Revo Uninstaller Pro, un software tutto-in-uno che ti permette di eliminare qualsiasi programma con semplicità, anche quelli più “testardi”. Grazie ai super sconti per Halloween, potrai risparmiare il 50% sull'acquisto dell'abbonamento Lifetime a Revo Uninstaller Pro, che – fra le numerose funzionalità aggiuntive – assicura due anni di aggiornamenti. Il prezzo, super scontato, è di 17,19 euro.

Perché usare Revo Uninstaller Pro? I vantaggi sono molteplici. Disinstalla app native Windows, estensioni browser e forza l'eliminazione di quei programmi più difficili da cancellare. Potrai anche decidere di disinstallare più software contemporaneamente oppure di usare la modalità quick, per risparmiare tempo. Inoltre, Revo Uninstaller Pro è fra i pochi tool che permette di cancellare tutti i residui lasciati all'interno del disco fisso dai programmi disinstallati. Oltre al vantaggio funzionale, quindi, avrete anche un PC più libero e pulito.

Approfitta degli sconti “da brividi” in occasione di Halloween e risparmia il 50% sul prezzo di listino. A soli 17,19 euro per l'abbonamento lifetime a Revo Uninstaller Pro otterrai: due anni di update, scan estesa per tracce residue, otto tool di pulizia aggiuntivi, supporto tecnico gratuito, disinstallazione di app Windows e rimozione di estensioni browser, disinstallazione forzata e rapida, monitoraggio in tempo reale dei cambiamenti di sistema e log database e sistema di backup multi-livello.