Sconti e premi VIP-SCDkey: Windows 10 PRO OEM key a 11€

Al giro di boa di questo 2021, il programma di sconti VIP-SCDKey non solo mette a disposizione quella che è la maggior percentuale di sconto mai vista sulle proprie licenze software, ma istituisce anche un vero e proprio gioco a premi a cui possono concorrere coloro i quali approfitteranno di queste nuove offerte di metà anno.

VIP-SCDKey, le offerte

Questa la selezione delle offerte più interessanti di questa settimana. Come sempre gli sconti migliori si dipanano tra i software Microsoft di uso comune, per la produttività quotidiana o per lo studio. Il prezzo indicato è conseguenza dell'applicazione del codice VIPPF che consente di accedere al programma speciale di sconti VIP-SCDKey del momento:

Lo sconto è valido su tutti i prodotti del catalogo SCDKey, tra i quali:

Il metodo per incassare lo sconto è semplice: in fase di pagamento, dopo aver messo i prodotti nel carrello, è sufficiente inserire il codice coupon “VIPPF” nell'apposito modulo. In fase di checkout il prezzo si aggiorna in automatico e il pagamento va a segno con una cifra ridotta per l'occasione del 30%.

VIP-SCDKey, i premi

L'occasione è speciale anche per un ulteriore motivo. Come da indicazioni su questa pagina, ad ogni acquisto equivale la possibilità di vincere un premio speciale aggiuntivo. Si tratta di speciali card per il mondo gaming, a disposizione sulla pagina indicata dopo che l'acquisto è stato concluso. Basterà un click per aprire il proprio “lucky draw” e vedere la sorte cosa ha riservato per il tuo tempo libero.

Buona fortuna!

Sponsored by SCDKey