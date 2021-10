Sconti fino al 25% su ManyCam, software di gestione video e webcam

ManyCam 7.8 è l’ultima iterazione di uno dei migliori software per gestire contenuti in streaming online in maniera facile, intuitiva ed efficace. Sul mercato esistono molti prodotti concorrenti in grado di offrire funzionalità simili. Tuttavia, non sempre sono accessibili a causa di prezzi esosamente alti. Per ovviare a questo problema, che spesso ferma gli utenti interessati a tali programmi, i gestori di ManyCam hanno pensato di proporre sconti fino al 25%, anche sulla versione Enterprise, che portano dunque i piani migliori a minimo 69 Euro all’anno.

Dettagli tecnici e sulle offerte ManyCam

Il pacchetto che viene proposto in offerta è quello per privati, in ogni sua versione. Non tratteremo quella Standard dal prezzo di 39 Euro all’anno, per il semplice motivo che non è soggetto a promozioni. Partiamo, quindi, dal bundle Studio.

ManyCam Studio consente di utilizzare il software su massimo due dispositivi, con la possibilità però di gestire fino a 50 sorgenti video anche in risoluzione 4K. Si tratta del pacchetto ideale per content creator già affermati, o magari anche piccoli lavoratori freelance che necessitano spesso di software per la gestione di feed video, compresa la webcam.

Ebbene sì, perché tra le feature proposte troviamo, ad esempio, la rimozione dello sfondo tramite Chroma Key, comunemente chiamato anche “Green Screen”. O ancora, è possibile controllare effetti e sfondi virtuali da applicare sulla webcam, ed è anche facile gestire sorgenti video multiple grazie a ManyCam. Si potrebbe continuare con tante altre funzionalità: la registrazione del desktop, l’applicazione di watermark personalizzati, l’utilizzo di ManyCam da smartphone. Insomma, avete capito di che software si parla.

ManyCam Premium si allontana poco dal pacchetto visto sopra. Con esso si ottiene il supporto a 200 sorgenti video fino a 3 dispositivi. L’unica aggiunta alle feature è il servizio di assistenza prioritaria.

Per quanto concerne i prezzi, ManyCam Studio costa 72,43 Euro per la licenza annuale, oppure potrete ottenere la licenza a vita pagando 122,12 Euro. I rispettivi prezzi di listino sono pari a 98,24 Euro e 187,88 Euro. Altrimenti, ManyCam Premium costa 103,92 Euro all’anno IVA inclusa. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito o PayPal. Infine, in caso di insoddisfazione potrete avvalervi del rimborso entro 30 giorni.