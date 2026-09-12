Sconti fino al 50% per alcuni dispositivi Dyson selezionati

Una selezione di dispositivi Dyson è oggi protagonista di sconti fino al 50% direttamente nel negozio ufficiale dentro eBay. Otterrai il miglior risparmio grazie al coupon PSPRSETT26 che ti permette di applicare fino a 30 euro di extra sconto sul prezzo già in promozione. Potrai godere della consegna gratuita inclusa e del tasso zero in tre rate pagando con PayPal o Klarna.
Robot aspirapolvere lavapavimenti Dyson Spot+Scrub Ai a soli €896,00 con PSPRSETT26
Aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute | Nuovo a soli €334,00 con PSPRSETT26
Multi-styler asciugacapelli Dyson Airwrap i.d. per capelli lisci e ondulati | Ricondizionato a soli €384,00 con PSPRSETT26
Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP1 | Nuovo a soli €474,00 con PSPRSETT26
Phon Asciugacapelli Dyson Supersonic Nural (pervinca/tangerine) | Nuovo a soli €334,00 con PSPRSETT26