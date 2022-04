Sconti su GetResponse: investi sul marketing per la tua attività

Se sei alla ricerca di un software di marketing completo per la tua attività, la proposta offerta da GetResponse è da tenere in considerazione. Per un periodo limitato di tempo, infatti, puoi acquistare infatti sia il piano annuale che il piano biennale con sconti fino al 30%.

L’abbonamento di un anno ha infatti un eccezionale costo di partenza di soli 13,12€ al mese, ma se scegli il pacchetto valido per due anni ti costerà ancora meno: 11,2€ ogni 30 giorni. In ogni caso puoi provare gratuitamente tutte le funzionalità per un mese con il piano “Soddisfatti o Rimborsati”.

GetResponse: il software di email marketing completo di ogni funzionalità

GetResponse è un servizio che ti offre tutto quello di cui hai bisogno per la gestione e la promozione della tua attività. Già con il piano gratuito di base hai la possibilità di saggiare alcune delle sue funzionalità:

Marketing automation : creazione di campagne automatizzate via email o SMS

: creazione di campagne automatizzate via email o SMS Email marketing : strumenti avanzati di email marketing tra cui test A/B, autoresponder e molto altro

: strumenti avanzati di email marketing tra cui test A/B, autoresponder e molto altro Segmentazione avanzata : tag, punteggi, campi personalizzati e tutto quello che ti serve per garantirti un target preciso e pertinente ai tuoi obiettivi

: tag, punteggi, campi personalizzati e tutto quello che ti serve per garantirti un target preciso e pertinente ai tuoi obiettivi Live chat : uno strumento di comunicazione diretto e veloce collegato a siti web e campagne email

: uno strumento di comunicazione diretto e veloce collegato a siti web e campagne email Funnel di vendita : campagne pronte all’uso per raccogliere nuovi lead o fare vendite automatizzate

: campagne pronte all’uso per raccogliere nuovi lead o fare vendite automatizzate Integrazione con Zapier, Google Analytics, Shopify, Magento, PayPal e altre piattaforme

Assistenza clienti via email o chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7

via email o chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Lista contatti variabile: si parte da 500 contatti gratuiti fino ad arrivare ad addirittura 100.000 contatti con il piano Professional

Nella pagina dei vari piani di abbonamento di GetResponse puoi scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Il primo pacchetto a pagamento, ad esempio, ti permette di aggiungere l’autoresponder, landing page illimitate, website builder illimitato, segmentazione di base e programmazione delle email.

Gli altri due tagli di abbonamento offrono ancora più servizi, calibrati ovviamente per esigenze aziendali più vaste e complesse. Il punto di forza di GetResponse è proprio questo: la sua estrema versatilità, che ti permette di scegliere il piano di cui hai bisogno, ora anche a prezzi scontati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.