Prime Day fa crollare i prezzi di Microsoft 365

Ci sono anche i software protagonisti del Prime Day su Amazon e c’è anche Microsoft 365 la celebre suite del gruppo di Redmond: la formula Personal per un solo account è in sconto a soli 43,99 euro per un anno di abbonamento. Un’ottima occasione per avere a disposizione ciò che occorre alla gestione dei documenti, per lavoro o studio.

Microsoft 365 Personal e Family: guarda che offerte

Il pacchetto comprende tutte le applicazioni per la produttività tipiche dell’ecosistema Office ovvero Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ed Editor. Sono utilizzabili su computer Windows o macOS oppure su smartphone e tablet con piattaforme Android e iOS. All’occorrenza (o se lo si preferisce) ci sono anche le versioni online accessibili da browser. Non è tutto: è incluso anche 1 TB di spazio su OneDrive per eseguire il backup dei file sul cloud. Ulteriori dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Come visibile dall’immagine qui sopra, la formula Family moltiplica tutto quanto appena descritto mettendolo a disposizione per sei account: conviene, costa solo 51,99 euro. Il codice per iniziare subito a utilizzarlo sarà consegnato non appena effettuato l’acquisto.

Le due promozioni fanno parte dell’evento Prime Day riservato in esclusiva agli abbonati Amazon Prime. Chi non lo ha ancora fatto può attivare ora il mese di prova e beneficiare dei vantaggi inclusi nella sottoscrizione, senza mettere mano al portafogli.

